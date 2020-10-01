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    反送中身亡少女陳彥霖同學姊弟 傳獲美政治庇護

    反送中身亡少女陳彥霖。（中央社檔案照）

    反送中身亡少女陳彥霖。（中央社檔案照）

    2020/10/01 20:01

    〔中央社〕自由亞洲電台中文網報導，一對經歷「反送中」運動的香港姊弟近日傳出獲得美國政治庇護。其中，弟弟的同學正是去年「反送中」期間，不明原因浮屍海面的15歲香港少女陳彥霖。

    現在洛杉磯從事移民顧問工作的中國「八九學運」參與者鄭存柱，於當地時間9月30日接受自由亞洲電台採訪時表示，這對姊弟是在去年聖誕節時，由父母安排赴美，並在親戚協助下求助於他。

    鄭存柱指出，這對姊弟並非「反送中」運動的主要參與者，但身邊人的遭遇，例如姊姊的同學被抓、弟弟的同學陳彥霖突然死亡，加上港區國安法通過等形勢發展，迫使兩人離開家園。

    他表示，自己所在的律師事務所於9月29日接獲美國移民部門通知，已批准這對姊弟的政治庇護申請。鄭存柱相信，姊弟倆一年後可以申請綠卡。

    鄭存柱也認為，這對姊弟獲得政治庇護，反映美國不再認可香港是擁有民主法治的獨立地區，並認定香港司法獨立、民主自由，以及中共所標榜的「一國兩制」均已不復存在。

    陳彥霖是香港職業訓練局青年學院學生，去年9月被發現赤裸浮屍海面，警方認定死因無可疑，遺體隨後迅速火化。但經死因裁判法庭研訊，陪審團於今年9月11日一致認定死因存疑。

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