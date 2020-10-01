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    港人中秋上街抗議 港警舉《港版國安法》紫旗逮62人

    有香港網友在今天發動「月夕行動」，號召港人在香港各處上街抗議，港警今天也出動大批警力部署在銅鑼灣、灣仔、旺角、荃灣等地區，下午港警更大舉逮捕至少60人，其中兩人包括民主派區議員李予信、梁晃維等。（彭博）

    有香港網友在今天發動「月夕行動」，號召港人在香港各處上街抗議，港警今天也出動大批警力部署在銅鑼灣、灣仔、旺角、荃灣等地區，下午港警更大舉逮捕至少60人，其中兩人包括民主派區議員李予信、梁晃維等。（彭博）

    2020/10/01 18:39

    〔即時新聞／綜合報導〕今日（10月1日）時值中秋節與中國國慶，有香港網友在今天發動「月夕行動」，號召港人在香港各處上街抗議，港警今天也出動大批警力部署在銅鑼灣、灣仔、旺角、荃灣等地區，一度舉起警告違反《港版國安法》的紫旗，今天下午港警更大舉逮捕至少60人，其中兩人包括民主派區議員李予信、梁晃維等。

    綜合外媒報導，香港警方在各地部署鎮暴警力進行巡邏，其中接近下午3點時，銅鑼灣崇光百貨外面聚集示威人群高呼抗議口號，港警隨即舉起紫旗警告示威人群涉嫌違反《港版國安法》，將現場封鎖後對現場人群進行攔查，之後以「非法集結」逮捕62人。

    被逮捕的62人中有46男16女，其中民主派區議員李予信及梁晃維也遭到警方逮捕，均被繫上束帶後押上警用巴士帶離，兩人也雙雙在社群平台證實遭逮捕的消息，其中梁晃維表示已被送至北角警署，目前辯護律師也已到達現場。

    另外今天也是香港警方修改「警察通例中對傳媒定義」後，首次面對大型示威活動，警方如何對待網路媒體、學生媒體受到關注，香港記者協會也派出穿著螢光色背心的義務觀察員記錄情況，不過港警仍多次突然拉起封鎖線，並要求記者退後跟設立採訪區，引起在場記者不滿，警方也至少對4名記者開出防疫限聚令的罰單。

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