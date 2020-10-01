中國十一國慶 人權組織反北京暴行抗議「全球開花」

今日是中國國慶日，在中國大張旗鼓做大外宣的同時，全球的人權組織也紛紛動員起來，在柏林、慕尼黑、倫敦、巴黎、紐約、新德里等城市展開抗議示威，反對中國政府侵犯人權的暴行。（歐新社）

2020/10/01 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日是中國國慶日，在中國大張旗鼓做大外宣的同時，全球的人權組織也紛紛動員起來，在柏林、慕尼黑、倫敦、巴黎、紐約、新德里等城市展開抗議示威，反對中國政府侵犯人權的暴行。

根據《法國廣播電台》報導，國際筆會和平委員會副主席廖天琪表示，這次的活動體現了全球都對於習近平在國際上囂張跋扈的態度感到不滿，才會在10月1日這天紛紛團結站出來參與抗議示威。

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廖天琪表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後，中國以非常不負責任的態度處理疫情，導致全球疫情一發不可收拾，除此之外，諸如像是香港國安法、新疆集中營、對新疆蒙古的語言及宗教的壓制，乃至於到近期對台灣的武力挑釁，都令人感覺到中國對於人權的漠視與對戰爭狀態的挑釁。

她指出，凡此種種行徑，讓國內外人士高度警惕，因而大家有了不約而同的訴求、目的，警告中國政府不要玩火。今日各地抗議活動的形式各有不同，像是洛杉磯的「拔旗行動」，示威群眾預計將到中國商務辦事處的五星旗拔下來；而在柏林，則是有12個人權民間組織及當地的政治家一起到中國大使館前，以演講的方式來進行抗議活動。她說，這次全球選擇在中國國慶日進行抗議傳達了一個非常清楚的訊息，也就是「拒絕中國模式的獨裁專制，維護世界的自由、和平、人道、正義的普世價值」。

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