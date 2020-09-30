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    歐洲議會第一大黨團發報告「挺台抗中」 外交部誠摯感謝

    歐洲議會第一大黨「歐洲人民黨黨團」28日於其官網發布該黨團首份「歐中關係立場文件」，譴責中國對台灣頻頻進行武力威脅，也承諾將大力支持台灣參與世界衛生組織。圖為德國議員、黨團主席韋伯（見圖）。（法新社）

    歐洲議會第一大黨「歐洲人民黨黨團」28日於其官網發布該黨團首份「歐中關係立場文件」，譴責中國對台灣頻頻進行武力威脅，也承諾將大力支持台灣參與世界衛生組織。圖為德國議員、黨團主席韋伯（見圖）。（法新社）

    2020/09/30 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟的立法機構歐洲議會第一大黨「歐洲人民黨黨團」（EPP Group）28日於其官網發布該黨團首份「歐中關係立場文件」（EPP Position Paper: EU-China Relations in a COVID-19 World and Beyond），譴責中國對台灣頻頻進行武力威脅，也承諾將大力支持台灣參與世界衛生組織（WHO）；我國外交部今天（30日）對此表達歡迎與誠摯感謝。

    根據「歐中關係立場文件」 指出，中國日益增長的影響力已開始對歐盟有重大影響，中國一直在南海進行軍事擴張，公開無視仲裁法庭在2016年的判決，並在人工島礁建立非法的軍事基地，意圖非法控制南海地區，威脅到歐盟的利益，因此黨團強烈支持歐盟與台灣、日本、南韓、澳洲及紐西蘭等亞洲價值夥伴加強合作。

    歐洲人民黨黨團在文件中強調，對於歐盟未能在支持台灣加入WHO一事達成共識感到遺憾，特別是台灣在對抗疫情方面的工作表現出色，未來黨團會大力支持台灣能更實質的參與包含WHO在內的國際組織，並譴責中國官員出言威脅支持自由台灣的歐洲領導者，例如日前訪台的捷克使團，也譴責中國對台灣頻頻進行軍事威脅。

    我國外交部在今晚指出，面對中國軍機頻繁侵犯我國空域，甚至聲稱台海沒有中線的挑釁言行，在歐洲議會有近200席的人民黨團，以具體行動展現對台灣的支持，對此表示歡迎與誠摯感謝；外交部也重申，台海和平與穩定攸關區域各方的利益，北京近來企圖改變台海現狀的挑釁行徑，已引起國際社會普遍關切。我國政府將持續與理念相近夥伴合作，維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

    歐洲人民黨黨團在文件中強調，對於歐盟未能在支持台灣加入WHO一事達成共識感到遺憾，特別是台灣在對抗疫情方面的工作表現出色，未來黨團會大力支持台灣能更實質的參與包含WHO在內的國際組織。（圖擷取自EPP官網）

    歐洲人民黨黨團在文件中強調，對於歐盟未能在支持台灣加入WHO一事達成共識感到遺憾，特別是台灣在對抗疫情方面的工作表現出色，未來黨團會大力支持台灣能更實質的參與包含WHO在內的國際組織。（圖擷取自EPP官網）

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