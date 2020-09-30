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    全球首位治癒愛滋病 「柏林患者」癌症復發病逝

    全球第一位愛滋病治癒患者布朗（見圖）白血病復發，今日在美國加州癌逝。（美聯社）

    全球第一位愛滋病治癒患者布朗（見圖）白血病復發，今日在美國加州癌逝。（美聯社）

    2020/09/30 19:16

    〔即時新聞／綜合報導〕全球第一位愛滋病治癒患者布朗（Timothy Ray Brown），接受骨髓移植後成功擊敗愛滋病和白血病，但近來白血病復發，今（30）日在美國加州癌逝。

    《路透》報導，布朗的伴侶霍夫根（Tim Hoeffgen）在臉書發文表示，布朗在白血病復發5個月後，今日下午在他和其他親友的陪伴下離世。

    布朗出生於1966年，2007年通過骨髓移植治療消除體內的愛滋病毒，被稱為「柏林患者」（Berlin Patient）。他的案例為研究該病毒的醫生和患者帶來一線希望。

    國際愛滋病學會主席卡馬魯扎曼（Adeeba Kamarulzaman）說，他懷著沉重的哀悼之情向布朗致意，感謝他和他的醫生休特（Gero Huetter）為醫學家探索可治愈艾滋病的想法開啟了大門。

    布朗1995年住在德國首都時被診斷出患有愛滋病，2006年又被確診罹患急性骨髓性白血病。儘管布朗在接受治療後十多年後來，體內一直沒有再發現愛滋病毒，但卻在過去一年中白血病復發。

    醫生說，癌細胞已經擴散到他的脊椎和大腦，因此布朗日前已返回家鄉加州棕櫚泉（Palm Springs）接受臨終關懷，直到今日辭世。

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