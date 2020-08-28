史上第一人！《自然》研究：她不靠藥物戰勝愛滋病毒

《自然》期刊最新研究指出，1名66歲女性患者在沒有服用藥物的情況下戰勝愛滋病毒。圖為HIV病毒（黃色）感染人類T細胞（藍色）。（美聯社檔案照）

2020-08-28 22:12:44

〔即時新聞／綜合報導〕知名國際期刊《自然》1份最新研究指出，1名屬於「菁英控制者」的女性病患在完全不靠藥物的情況下，自行戰勝了體內的HIV病毒，可以說是史上第1位戰勝愛滋病的人類。

據了解，這份研究由美國麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）、麻省理工學院（MIT）、哈佛拉根研究所（Ragon Institute）、哈佛大學附屬布萊根婦女醫院（BWH）、加州大學舊金山分校（UCSF）、約翰．霍普金斯大學醫學院（Johns Hopkins Medicine）、美國國立衛生研究院（NIH）共同執行。

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根據《紐約時報》報導，研究通訊作者、哈佛拉根研究所免疫學家徐瑜（音譯，Xu Yu）與小組對64位「菁英控制者」進行追蹤研究，這些人不需藥物也能自行抑制HIV病毒，當中1名染上病毒長達25年的66歲女性患者，在血液初驗時沒有檢出HIV病毒反應，研究人員進一步檢視後發現，雖然患者體內仍有病毒，但全都無法繼續繁殖。

研究指出，在部分未接受抗逆轉錄病毒治療（ART），還可自行控制病毒複製的愛滋病患者中，病毒經常與人類基因組的特定區域進行整合，病毒在轉錄時受到抑制，這份研究提到的66歲女性患者，可能達到HIV病毒的清除性治愈（sterilizing cure）。

研究提到，僅不到0.5%的愛滋病患者可以在無服用藥物的情況下控制病毒數量，先前已有文獻證明這些「菁英控制者」的免疫系統，能夠記憶病毒在宿主細胞內的基因組，但目前仍不清楚這些病患的免疫系統是怎麼抑制HIV病毒，醫學家將深入進行研究。

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《自然》研究

研究提到，僅不到0.5%的愛滋病患者可以在無服用藥物的情況下控制病毒數量。圖為淋巴細胞上的HIV病毒。（法新社檔案照）

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