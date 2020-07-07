57週檢測陰性！巴西愛滋病患可能已治癒 未經骨髓移植首例

聯合國週一表示，目前全球愛滋病患者多達4000萬人。（歐新社）

2020-07-08 00:21:16

〔即時新聞／綜合報導〕研究人員7日表示，巴西一名愛滋病患可能是全球首例未經骨髓移植就實際痊癒的患者，或許是愛滋病治療的重大突破。

《法新社》報導，聯合國週一表示，去年新增170萬人感染愛滋病毒，目前全球患者多達4000萬人，盡管感染者不再像以前一樣等於被判了死刑，但必須終生服藥。

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近年化名「柏林」和「倫敦」的2名男性患者接受高風險幹細胞骨髓移植手術後，透過這種原用來治療癌症的手術似乎成功治癒愛滋。但現在有個國際團隊的研究人員相信，透過接受不同藥物治療後，他們可能讓再一位患者成功治癒愛滋，不再顯示感染徵象。

這名患者是34歲的巴西人，名字未曝光，他在2012年被診斷出感染了愛滋病毒。作為研究的一部份，這名患者服用了幾種有效的抗病毒藥物，包括maraviroc和dolutegravir，以觀察能否幫助他從體內清除病毒。

這名患者至今已超過57週未接受治療，但接受愛滋病毒檢測一直呈陰性反應。聖保羅大學的傳染病專家迪亞茲（Ricardo Diaz）說，可以認為該患者已經擺脫愛滋病毒。

這項研究在一項線上愛滋病會議上公布後，其他專家認為這是「非常有趣」案例，但由於這項研究的侷限性，專家發出謹慎的警告。

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