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    全球首位愛滋病治癒患者 癌症末期接受臨終關懷

    全球首位愛滋病治癒患者布朗（Timothy Ray Brown），近來癌症復發後已轉移到全身，目前正在接受臨終關懷治療。（美聯社）

    全球首位愛滋病治癒患者布朗（Timothy Ray Brown），近來癌症復發後已轉移到全身，目前正在接受臨終關懷治療。（美聯社）

    2020/09/26 15:26

    〔即時新聞／綜合報導〕全球首位愛滋病治癒患者布朗（Timothy Ray Brown），接受骨髓移植後成功擊敗愛滋病和白血病，但現年54歲的他近來癌症復發後已轉移到全身，目前正在接受臨終關懷治療。

    據《美聯社》報導，美國人布朗1990年代在德國柏林擔任翻譯時感染愛滋病，2006年又診斷出白血病。柏林大學血癌專家胡特（Gero Huetter）認為，移植骨髓是布朗戰勝白血病的最佳機會，但若能找到對HIV病毒具有天然免疫力的基因突變捐贈者，也許可以一起治癒他的愛滋病。

    像這樣的移植方式非常罕見且風險很大，醫師必須透過化學療法和放射線破壞布朗的免疫系統，接著再移植捐贈者的骨髓，等待它們在布朗體內形成新的免疫系統。

    布朗在2007年接受首次移植後，愛滋病毒似乎消失了，但白血病卻沒有治癒；2008年3月，他從同1位捐贈者那裡進行了第2次移植，結果相當成功。

    從那時開始，布朗接受多次愛滋篩檢都呈現陰性，並經常出席愛滋治療研討會。影響所及，1名英國倫敦愛滋病患於2016年接受類似的療法，成為全球第2位治癒患者。不過，由於合適的捐贈者相當少且過程風險巨大，所以這種治療方式無法普及。

    布朗近來接受《美聯社》採訪時，證實他的癌症於去年復發了並轉移全身，目前正在加州棕櫚泉市接受臨終關懷護理，但他仍然為12、13年前的移植成功感到十分高興，因為那打開了前所未有的大門，讓科學家更努力地去尋找治癒愛滋病的方法。

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