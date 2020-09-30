港46名公務員參與反送中運動被捕
〔中央社〕香港「反送中」運動去年中爆發至今，共有46名公務員因為涉嫌參與相關活動被補，全部已停職，現正接受調查或被起訴。
官方香港電台今天報導，公務員事務局局長聶德權近日向全體公務員發信，當中提到有46名公務員被捕。
請繼續往下閱讀...
據報導，聶德權又提及近日網上有人鼓動市民參與非法遊行，呼籲公務員不可參加，強調政府對違法公務員零容忍，絕不姑息。
近日有人在網上呼籲市民明天到多區集結及遊行，以表達各種政治訴求，這被視為「反送中」餘波。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
〔中央社〕香港「反送中」運動去年中爆發至今，共有46名公務員因為涉嫌參與相關活動被補，全部已停職，現正接受調查或被起訴。
官方香港電台今天報導，公務員事務局局長聶德權近日向全體公務員發信，當中提到有46名公務員被捕。
請繼續往下閱讀...
據報導，聶德權又提及近日網上有人鼓動市民參與非法遊行，呼籲公務員不可參加，強調政府對違法公務員零容忍，絕不姑息。
近日有人在網上呼籲市民明天到多區集結及遊行，以表達各種政治訴求，這被視為「反送中」餘波。
熱門推播