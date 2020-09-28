香港雨傘運動6周年 羅冠聰：香港人奔向自由的重要一章

六年前的雨傘運動被喻為香港民主運動的開端。對此，羅冠聰表示，六年前的一戰，是他無休止旅程的起點，也是香港人奔向自由的重要一章，而「運動的成功與失敗，在於結果，也在於啟發了多少誓不休戰的覺醒青年。」圖為香港2014年9月28日，數萬名市民上街示威，並撐起雨傘抵擋港警的胡椒噴霧攻勢。（路透）

2020/09/28 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕今日為香港雨傘運動的六周年，該運動也被喻為香港民主運動的開端，口號也從2014年的「我要真普選」演變到2019年反送中的「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰表示，六年前的一戰是他無休止旅程的起點，也是香港人奔向自由的重要一章，而「運動的成功與失敗，在於結果，也在於啟發了多少誓不休戰的覺醒青年。」

羅冠聰今日在臉書發文表示，六年前的今日眼見87顆催淚彈四散、防暴警察威嚇市民，以漆黑的槍口對準手無寸鐵的學生。而當抗爭人潮從金鐘夏慤道湧出時，眾人還以為「香港人要創造歷史了」。接著，羅冠聰話鋒一轉便說，「殊不知歷史是延綿不絕的過程，一環扣一環，只有高低起伏，沒有剎那終止。」

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「運動的成功與失敗，在於結果，也在於啟發了多少誓不休戰的覺醒青年。」羅冠聰表示，「多少個六年前熟悉的臉孔，又再出現在近一兩年的抗爭運動當中；多少個在八九六四哭訴屠夫政權的學運領袖，今天依然在各自的崗位上奮鬥。」

「六年前的一戰，是我無休止旅程的起點，奠定了我今天的下落，也是香港人奔向自由的重要一章；」羅冠聰表示，「而我相信，在我們歡呼得勝的那一章節，將會是所有人共同書寫。不論是六年前，還是現在，我同樣堅信著。不論是『我要真普選』，還是『光復香港』，我同樣堅信著。我希望你也這樣堅信著，即使在光明似在遙遠的未來。」

貼文一出，香港網友紛紛留言，「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」、「有幸我們一起走過六年艱辛的民主路」、「2014年831人大落閘，香港民主運動及抗爭就註定進入新一頁」、「我們當中有不幸犧牲的，有身陷冤獄中的，有身心受創的，有被迫離鄉別井的，也有仍在默默抗爭的。歷史，將會把榮光歸香港！」、「依然記得那個晩上，很多要守住夏慤道冒著催淚煙不肯離開的身影」。

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