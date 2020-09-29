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    藍絲大媽亂入撕毀連儂牆！ 港大學生放大絕完美擊殺

    2020/09/29 21:45
    港大學生在大批藍絲滋事後，重新佈置起連儂牆，誓言捍衛表意自由，並展現港人在反送中運動中頑抗不屈的意志。（港媒《Studio Incendo》授權提供）

    港大學生在大批藍絲滋事後，重新佈置起連儂牆，誓言捍衛表意自由，並展現港人在反送中運動中頑抗不屈的意志。（港媒《Studio Incendo》授權提供）

    〔即時新聞／綜合報導〕日前有大批「藍絲」（香港當地指親中建制派支持者）大叔大媽亂入香港大學校園內，惡意拆毀港大學生佈置的連儂牆，更怒罵「不希望自己的兒女進入這種不乾淨的大學念書」。對此，港大學生重新布置起連儂牆，宣示港人頑強意志，並回擊藍絲「你仔女（兒子女兒）考得進來？」

    根據香港大學學生媒體《香港大學學生會校園電視》報導，港大連儂牆26日遭大批藍絲大媽毀損破壞，期間更向港大學生尋釁惹事、發生口角，藍絲大媽更狂稱「不希望自己的兒女進入這種不乾淨的大學念書」。

    圖為藍絲滋事前（下圖）、後（上圖）對比圖。（港媒《Studio Incendo》授權提供）

    圖為藍絲滋事前（下圖）、後（上圖）對比圖。（港媒《Studio Incendo》授權提供）

    根據港媒《Studio Incendo》報導，港大學生在大批藍絲滋事後，重新佈置起連儂牆，並宣示「這裡是香港大學，有本事就考進來」、「撕一貼百」、「你仔女（你的兒子女兒）考得進來？」，以行動宣示校園是學術自由的殿堂，不是藍絲叫囂的地盤，誓言捍衛表意自由，並展現港人在反送中運動中頑抗不屈的意志。

    日前有藍絲大媽亂入香港大學校園內，撕毀連儂牆，更怒罵不願自己的孩子進來港大就讀。對此，港大學生重新布置起連儂牆，宣示港人頑強意志，並回擊藍絲大媽們，「你仔女（兒子女兒）考得進來？」（港媒《Studio Incendo》授權提供）

    日前有藍絲大媽亂入香港大學校園內，撕毀連儂牆，更怒罵不願自己的孩子進來港大就讀。對此，港大學生重新布置起連儂牆，宣示港人頑強意志，並回擊藍絲大媽們，「你仔女（兒子女兒）考得進來？」（港媒《Studio Incendo》授權提供）

    貼文一出，香港網友湧入盛讚，「正香港人」、「講中痛處」、「很好！不動氣，沒發怒，幽默回應，是真港（人）大學生水平」、「香港人加油！」、「有智慧????港大好野（厲害）」；網友也紛紛表示，藍絲破壞之舉「其實冇（沒）用，好快又會貼返滿晒（很快就會貼回去滿滿整面牆了）」、「呢班（這批）大媽生長在文革時期，她們的思想就是鬥爭性格自小養成！」、「蝗蟲本性」。

    根據國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）今年全球大學排名，香港大學列第22名。

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