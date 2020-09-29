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    數十「藍絲」闖港大毀連儂牆 學生會提3訴求請校方回應

    港大學生數月以來所建立之連儂牆毀於一旦。（美聯社）

    港大學生數月以來所建立之連儂牆毀於一旦。（美聯社）

    2020/09/29 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕20多名「藍絲」（香港坊間對建制派、特區政府統稱）本月26日闖入香港大學，惡意破壞校內的連儂牆、學生會旗，事後更將破壞過程放到網路上宣傳。對此，香港大學學生會今日在臉書PO出一封致校長張翔公開信，提出包括要求保安部主管、負責人為失職負責在內的三大訴求，請校方回應。

    本月26日，香港大學連接百周年校園及本部校園大學街（U-Street）的連儂牆和祭壇，在晚間7點左右被20多人闖入毀壞，該批人士在行動時戴著帽子、口罩，並持雨傘等物阻止在場人士拍攝，並在中途與學生發生衝突，同時嗆聲表示在「清理香港大學」，更稱「不希望自己的兒女進入這種不乾淨的大學念書」。在此期間，保安遭學生質疑、控訴「毫無作為」。

    香港大學學生會今日發表致校長公開信，內容提到，港大學生數月以來所建立之連儂牆毀於一旦，此等暴行無疑侵害言論自由，亦揭示港大保安存在極大漏洞，對學生及各持份者構成嚴重人生安全威脅，類似事件早於7月11日已曾發生，當時逞凶者至今仍未緝拿歸案，如今同類事件一再上演，令人質疑大學並未從上次經歷吸取教訓。

    學生會並在信中提出三大要求「要求校長讉責暴徒」、「要求公開事發期間的閉路電視片段」、「要求保安部主管／負責人為當日保安失職負責」。

    學生會提到，保安人員的職責之一乃保護學生安全，但最近的事件令人極失望。相信校方應與學生並肩同行，避免其他類似事件一再重演。連儂牆是香港大學言論自由的指標，如今卻受人任意破壞，港大沒有好好保護護言論自由，違背了之前對學生的承諾，「為了釋除學生的疑慮，本會謹此促請校方立即就學生的上述訴求做出回應和行動，以釋除學生及公眾的憂慮。」

    學生正修復被毀壞的連儂牆。（美聯社）

    學生正修復被毀壞的連儂牆。（美聯社）

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