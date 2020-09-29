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    法國逐步禁馬戲團野生動物表演 即起停止圈養新鯨豚

    法國將逐步禁馬戲團使用野生動物表演，海洋館即起不得再繁殖或圈養新的鯨豚。（美聯社）

    法國將逐步禁馬戲團使用野生動物表演，海洋館即起不得再繁殖或圈養新的鯨豚。（美聯社）

    2020/09/29 21:54

    〔即時新聞／綜合報導〕法國動物權利再邁向新里程碑！法國環境部長蓬皮里（Barbara Pompili）表示，法國政府考量到動物福利的重要性，因此決議將逐步禁止國內的馬戲團再使用野生動物表演，善待動物組織也在推特回應歡迎此政策，希望能盡快執行。

    綜合外媒報導，蓬皮里在今（29）日在記者會上宣布，考慮到到動物福利的重要性，政府決定將逐步禁止國內的馬戲團使用包括熊、老虎、獅子、大象等野生動物來作為表演。此外，即日起法國的3座海洋館也不能繁殖或引進圈養新的海豚及虎鯨。

    她表示，目前政府正在考慮為這些被圈養的鯨豚建立庇護所，至於巡迴馬戲團禁用野生動物的日期尚未決定，不過她承諾，會盡快找出對策保護每個野生動物，但是永久性演出和動物園中的野生動物並不受到禁令影響。

    蓬皮里也提出未來的政府規劃，她說，預計在未來5年內將禁止養殖貂，因為業者養殖目的僅是為了取下貂皮。

    考慮到此禁令將連帶影響到馬戲團與海洋館的從事相關人員，法國政府也會提供高達800萬歐元（約新台幣2億7千86萬6144元）的援助方案，讓工作人員受到最小的衝擊。

    善待動物組織（PETA）則在推特上回應，該組織對禁令表示支持，且更希望政府盡快執行禁令。截至目前，歐洲有超過20個國家已明文禁止或限制將動物做為娛樂表演。

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