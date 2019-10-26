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馬戲團棕熊失控撲咬訓獸師！舞台沒圍欄 觀眾尖叫逃竄

俄羅斯馬戲團一名訓練師在表演時，遭到重達300公斤的大棕熊襲擊。示意圖。（路透社）

俄羅斯馬戲團一名訓練師在表演時，遭到重達300公斤的大棕熊襲擊。示意圖。（路透社）

2019-10-26 14:56:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯馬戲團一名動物訓練師在表演時，遭到重達300公斤的大棕熊襲擊，引發現場一陣恐慌，現場觀眾與舞台間甚至沒有圍欄，嚇得觀眾往門口逃竄，所幸最後訓練師沒有受到重傷。

《紐約郵報》報導，俄羅斯的安史拉格巡迴表演馬戲團（Anshlag traveling circus）舞台上完全沒有設置柵欄，現場觀眾與舞台上的動物距離只有數公尺遠而已。

當時訓練師正引導大棕熊推車前進，沒想到重達300公斤的大棕熊突然失控，攻擊訓練師並將他撲倒在地，另一名訓練師見狀趕緊上前踢了棕熊幾腳，之後才拿出電擊槍壓制牠，成功避免雙方受到重傷。

現場觀眾被這駭人場景嚇得逃往門口，一名觀眾表示，一開始以為是表演的一部分，但越看越不對勁，人們開始尖叫奔向出口，現在回想起來那隻熊瘋狂的狀態，雙腳仍會發抖。

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