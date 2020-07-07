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    「猴子摘椰子」遭美抵制 泰新政黨秘書長：種族歧視

    美國動物保護團體PETA日前指控泰國的猴子被嚴重剝削用於農務、爬樹摘椰子。泰國要政發文表達抗議，認為PETA的指控是建立在種族歧視下的雙重標準。（歐新社）

    美國動物保護團體PETA日前指控泰國的猴子被嚴重剝削用於農務、爬樹摘椰子。泰國要政發文表達抗議，認為PETA的指控是建立在種族歧視下的雙重標準。（歐新社）

    2020-07-07 20:22:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國動物保護團體「善待動物組織（PETA）」日前指控泰國的猴子被嚴重剝削用於農務、爬樹摘椰子。泰國新興政黨「Kla Party」秘書長Atthawich Suwanpakdee今（7）日在臉書發文表達抗議，認為PETA的指控是種族歧視、雙重標準。

    《雅加達郵報》報導，早前PETA在泰國發現8家農場和1間「猴子學校」強迫猴子學習馬戲表演，並將牠們的頸部套上金屬套環、關在狹小的籠子中。此指控一出，英國許多超商紛紛下架被PETA點名運用猴子勞動的椰子產品。

    Atthawich Suwanpakdee認為，泰國人用猴子摘採椰子就如同歐洲人用豬去尋找松露，只不過是2種不同的文化，都需要被尊重，更表示，PETA對動物權益的擔憂是可以理解的，他說，「但各國禁止進口泰國椰子產品，是對我們文化的侮辱」，並指出應該尊重種族及文化的多樣性。

    泰國電視名人Narakorn Tiyanont則請PETA回頭看看西方人是如何似養鵝的，她說，為了取得肥大的鵝肝，許多飼主都會使用管子強迫餵食，此外，她還提到，按照PETA的邏輯，西方國家也時常傳出對集中飼養的乳牛殘酷對待，質疑PETA點名下架泰國椰子產品是雙重標準。

    然而PETA Asia高級副總裁貝克（Jason Baker）發表的聲明表示，確實發現泰國部份人士在運用猴子採收椰子的過程有殘酷的虐待行為，呼籲如果不想要椰子產業不斷下滑，就應該採用無動物的生產方式。

    Atthawich Suwanpakdee臉書全文︰

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