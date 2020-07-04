為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

椰子產業黑幕曝光！ 野生獼猴遭剝削「日摘千顆、關鐵籠」

善待動物組織（PETA）調查發現，泰國猴子每日須摘取多達1000顆椰子，並被關在狹小的牢籠中，導致許多猴子精神失常。（路透資料照）

善待動物組織（PETA）調查發現，泰國猴子每日須摘取多達1000顆椰子，並被關在狹小的牢籠中，導致許多猴子精神失常。（路透資料照）

2020-07-04 14:31:34

〔即時新聞／綜合報導〕市面上售有各式各樣的椰子製成品，像是椰子水、椰子油和椰奶等製品，善待動物組織（PETA）近日揭露，泰國猴子被人類捕抓，嚴重剝削用於農務、爬樹摘椰子，每日須摘取多達1000顆椰子，呼籲民眾停止購買相關產品，英國零售商已承諾將運用猴子勞動的椰子產品下架。

綜合媒體報導，PETA調查發現，泰國的野生豚尾獼猴被人類捕抓，這些猴子自幼小就被迫離開大自然，歷經人類殘酷的訓練，每天爬樹摘椰子，淪為「摘椰子機器」。

調查提到，PETA在泰國發現8家農場和1間「猴子學校」，牠們除了採摘水果，一些訓練師還強迫牠們參加類似馬戲團的表演，被迫騎腳踏車或玩籃球來娛樂人類。這些猴子平時頸部被套上金屬環，被鐵鍊束縛在狹小的牢籠中，部分猴子因此失去理智，開始啃咬自己四肢，來排解孤獨和絕望。

報導指出，英國超商維特羅斯（Waitrose）、歐卡多（Ocado）、合作食品（Co-op）、博姿（Boots）已經下架運用猴子勞動的椰子產品；英國最大零售商特易購（Tesco）表示，其自有品牌的椰奶和椰子水，在生產過程中沒有使用猴子勞動，也沒有出售PETA點名的任何品牌產品。

英國首相強森的未婚妻西蒙斯（Carrie Symonds）也呼籲，其他店家應該要加入停售使用猴子勞動產品的行列。

相關影片：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
體重是一般猴子3倍 泰國25公斤肥猴遭強制減肥
2017-05-20 10:43

體重是一般猴子3倍 泰國25公斤肥猴遭強制減肥
泰國猴群吃滿漢全席 祭佛又吸引觀光客圍觀
2016-11-27 23:45

泰國猴群吃滿漢全席 祭佛又吸引觀光客圍觀
房市上揚投資客出籠 五股最有感

房市上揚投資客出籠 五股最有感
樹倒猢猻死！ 寄宿的 52隻猴子壓死
2016-06-16 16:00

樹倒猢猻死！ 寄宿的 52隻猴子壓死
泰國大樹倒塌 竟造成52隻猴子喪生
2016-06-15 22:50

泰國大樹倒塌 竟造成52隻猴子喪生
合謙愛瑪市 絕美時尚公園宅

合謙愛瑪市 絕美時尚公園宅
國際今日熱門
2020-07-03 15:44

疫情、種族主義爭議未平 川普登拉什莫爾山國慶活動惹議

2020-07-03 16:00

震撼！超大猛禽抓魚飛行 網友嚇傻：那是鯊魚嗎？ 影片

2020-07-03 16:26

中共再出奧步？網冒稱黃之鋒募款逃台...本人直接打臉

2020-07-03 16:18

謠言終結站》中漁船「保釣」撞日海警船？ 原來是10年前影片移花接木

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播