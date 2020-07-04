椰子產業黑幕曝光！ 野生獼猴遭剝削「日摘千顆、關鐵籠」

善待動物組織（PETA）調查發現，泰國猴子每日須摘取多達1000顆椰子，並被關在狹小的牢籠中，導致許多猴子精神失常。（路透資料照）

2020-07-04 14:31:34

〔即時新聞／綜合報導〕市面上售有各式各樣的椰子製成品，像是椰子水、椰子油和椰奶等製品，善待動物組織（PETA）近日揭露，泰國猴子被人類捕抓，嚴重剝削用於農務、爬樹摘椰子，每日須摘取多達1000顆椰子，呼籲民眾停止購買相關產品，英國零售商已承諾將運用猴子勞動的椰子產品下架。

綜合媒體報導，PETA調查發現，泰國的野生豚尾獼猴被人類捕抓，這些猴子自幼小就被迫離開大自然，歷經人類殘酷的訓練，每天爬樹摘椰子，淪為「摘椰子機器」。

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調查提到，PETA在泰國發現8家農場和1間「猴子學校」，牠們除了採摘水果，一些訓練師還強迫牠們參加類似馬戲團的表演，被迫騎腳踏車或玩籃球來娛樂人類。這些猴子平時頸部被套上金屬環，被鐵鍊束縛在狹小的牢籠中，部分猴子因此失去理智，開始啃咬自己四肢，來排解孤獨和絕望。

報導指出，英國超商維特羅斯（Waitrose）、歐卡多（Ocado）、合作食品（Co-op）、博姿（Boots）已經下架運用猴子勞動的椰子產品；英國最大零售商特易購（Tesco）表示，其自有品牌的椰奶和椰子水，在生產過程中沒有使用猴子勞動，也沒有出售PETA點名的任何品牌產品。

英國首相強森的未婚妻西蒙斯（Carrie Symonds）也呼籲，其他店家應該要加入停售使用猴子勞動產品的行列。

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