被爆虐待猴子採收椰子 泰國訓練師反駁

猴子訓練師Nirun Wongwanich在素叻他尼省的一所猴子學校中訓練猴子。（路透）

2020-07-11 21:51:32

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部的一位猴子培訓師Nirun Wongwanich表示，很少有猴子參與採收出口的椰子，他的採收中心也沒有虐待行為。最近因一份善待動物組織（PETA）的報告，一些英國超商已禁止且下架泰國椰子產品，而這個做法引起了爭議。

根據《路透》 報導，七月初，一些英國零售商因善待動物組織（PETA）發表有關於泰國椰子產業虐待猴子的報告，而禁止且下架泰國椰子產品（如椰子水、椰子油和椰奶）。甚至英國首相強森的未婚妻也挺身呼籲其他的超商效仿下架。善待動物組織在先前聲明表示，「幾乎所有產於泰國的椰子都是猴子採收的」。

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然而泰國南部素叻他尼省（Surat Thani）的猴子學校培訓師Nirun Wongwanich接受訪問時提到，大多數出口的椰子皆是人類用竿子採收的，因為現植的椰子樹不如以前高大，用不到猴子的攀爬技巧。他說明：「只有少數老舊的南部農場仍種植舊的、較高大的椰子樹種。」，而有時他會為這些農夫訓練猴子。

Nirun Wongwanich否認他們有施虐猴子的行為，他說：「這種指控沒有事實根據，我和猴子一起工作了30年，我和他們有感情。」他一年只培訓六到七隻猴子，且強調對猴子施暴只會造成猴子緊張而無法配合。

泰國政府強力否認施暴指控，指稱國內幾乎沒有運用猴子當勞力。泰國農業部副部長Mananya Thaiset說：「泰國20萬名椰子種植者絕大多數使用人力和機械進行採收。」且再補充道：「即使整個森林所有的猴子都來採收也不夠整個椰子產業使用，因為我們一年出口成千上萬的椰子。」

根據泰國政府數據顯示，泰國去年在1243.7平方公里的土地上生產了80萬6千噸的椰子。 總計出口了價值123億泰銖產值（約新台幣台幣115.8億）的椰奶，其中約8％銷往英國。

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