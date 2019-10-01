動保團體披薩店倡「動物權利」 引顧客不滿「動粗」

2019-10-01 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國布萊頓（Brighton）一家連鎖披薩店遭「DxE（Direct Action Everywhere）動物權利保護團體」成員闖入抗議，他們手上拿著印有「我想活著」的動物圖片，向店裡正在用餐的顧客大喊「牠們不是食物，這是暴力！」等口號；此舉惹火了店裡其中一名男顧客，他在跟一名女抗議者起衝突後，直接出拳揍該名女子的臉，後來遭到其他顧客和抗議者制止。

綜合外媒報導，DxE動物權利保護團體自2013年成立，成員皆以「直接行動」提倡「動物權利」，並將行動影片分享到臉書粉絲專頁；9月29日晚間，該團體布萊頓分部到當地連鎖披薩店PIZZA EXPRESS抗議，帶頭的女成員用大聲公向餐廳裡的顧客提倡「動物權利」、而其他拿著印有各種動物照片的成員們則大喊「牠們不是食物，這是暴力！」以及「牛不是你的媽媽，你不該喝牛奶！」等口號，抗議「食葷」！

一名理光頭的男顧客不滿該團體「恐嚇正在用餐的顧客」，制止他們繼續抗議時，與一名年輕女抗議者發生衝突，在該名女抗議者轉過身說「你想怎麼樣？」後，他回答「揍你！」後，出拳揍向她的臉；隨後該名男子被店裡其他顧客等人制止，但DxE動物權利保護團體仍持續行他們的抗議，呼籲大家要支持「立法」保護「動物基本權利」，然後他們叫裡面的顧客「趕快離開」，因為他們「現在」就要「解放動物」！

DxE布萊頓分部上傳影片後表示，「對於不注重動物權利的人使用暴力並不意外」，但也持續呼籲必須團結起來反對「物種主義」，要追求物種平等，反對人類比動物優越、擁有更大的精神權利。

當地警方表示，週日（29）晚間，布萊頓多家餐廳都遭到動物權利團體抗議，抗議者在餐廳內對顧客高喊口號，其中一間餐廳中有一名抗議者被顧客毆打，而另一間則有一些抗議者被推倒，此外，該團體有些抗議者在布萊頓市政廳外戴著鎖鍊抗議；而警方目前仍在調查、尚未逮捕任何人，警方也強調，如果發現犯罪行為，將立即採取行動。

英國布萊頓（Brighton）一家連鎖披薩店遭「DxE（Direct Action Everywhere）動物權利保護團體」成員闖入抗議，他們手上拿著印有「我想活著」的動物圖片，向店裡正在用餐的顧客大喊「牠們不是食物，這是暴力！」等口號。（圖擷取自DxE Brighton臉書影片）

一名理光頭的男顧客不滿該團體「恐嚇正在用餐的顧客」，要制止他們繼續抗議，與一名年輕女抗議者發生衝突。（圖擷取自DxE Brighton臉書影片）

在該名女抗議者轉過身說「你想怎麼樣？」後，他回答「揍你！」後，出拳揍向她的臉。（圖擷取自DxE Brighton臉書影片）

該團體有一些抗議者在布萊頓市政廳外戴著鎖鍊抗議。（圖擷取自DxE Brighton臉書）

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