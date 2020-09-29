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    不只川普 拜登也被提名角逐諾貝爾和平獎

    繼川普之後，拜登也被提名角逐諾貝爾和平獎。（法新社）

    繼川普之後，拜登也被提名角逐諾貝爾和平獎。（法新社）

    2020/09/29 20:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在11月3日登場，現任總統川普及民主黨候選人拜登選戰進入白熱化，兩人之間的唇槍舌劍也受到媒體關注，當地時間29日更要進行首場電視辯論，正面對決。川普日前被提名角逐諾貝爾和平獎引發議論後，英國工黨（Labour Party）一名議員28日也提名拜登角逐，相當於是「另闢戰場」給兩位候選人，再次引起熱議。

    綜合外媒報導，英國下議院議員布萊恩特（Chris Bryant）28日提名拜登角逐諾貝爾和平獎，和川普一較高下，為美國總統大選首場辯論會前夕製造話題。而布萊恩特提名拜登的理由是，因為拜登在美國政壇動盪、各大城市陷入混亂之時，堅持理性溝通與討論，促使大家冷靜，「當其他人都在尋求以暴力的方式解決問題，他（拜登）卻認為溝通才是最好的力量，因為槍會殺人，但良好的溝通卻能夠改變人心，進而改變世界」。

    在此之前，挪威國會議員帝布林—耶德（Christian Tybring-Gjedde）及瑞典國會議員雅各布松（Magnus Jacobsson）本月初都各自提名川普角逐諾貝爾和平獎，川普本人事後還開心親自致電感謝兩名北歐國會議員。

    而今年得主同樣是由諾貝爾和平獎的評定機構「挪威諾貝爾委員會」來決定，結果將在10月9日公布。

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