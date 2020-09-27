川普拜登「首辯」將登場 雙方不握手、不碰肘

美國總統川普（右）與前副總統拜登（左），將在29日舉行首場總統大選電視辯論會。（法新社）

2020/09/27 16:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選進入倒數5週，川普總統與對手拜登的首場電視辯論會，將在美東時間29日晚間9時（台灣30日上午9時）登場。美國政治新聞網站Politico在26日披露部分細節，指基於疫情考量，川普和拜登將不會握手，現場觀眾人數也會受限。

據報導，川普和拜登陣營已派代表討論首場辯論會事宜，屆時將在俄亥俄州凱斯西儲大學舉行，由福斯新聞（Fox News）主持人華勒斯（Chris Wallace）主持，他、川普及拜登都不會戴口罩，川普和拜登也不會在辯論前握手或碰手肘。現場僅開放75至80位觀眾入場，所有人事先都必須接受武漢肺炎病毒檢測。

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這場辯論會將進行90分鐘，分6節各15分鐘，分別有不同主題，包括川普和拜登的過往經歷、武漢肺炎大流行、最高法院、種族歧視、經濟、誠信選舉等。第1個問題會由丟硬幣決定，並由川普先發言。川普將站在辯論台的右邊，拜登則站在左邊，結束後不會安排記者採訪。

川普和拜登總共將舉行3場辯論會，另2場分別在10月15日和10月22日舉行。至於副總統彭斯和民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的辯論會，則將在10月7日登場。

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