美大選首場辯論將登場 川普老神在在 拜登積極備戰

美國大選首場電視辯論會於美東廿九日晚上九時（台灣卅日上午九時）登場，川普和拜登將言語交鋒。（法新社）

2020/09/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕十一月三日的美國總統大選白熱化，尋求連任的川普和代表民主黨的前副總統拜登，將在美東廿九日晚間九時（台灣卅日上午九時），於俄亥俄州凱斯西儲大學舉行首場電視辯論會。目前在全國性和搖擺州的支持度均領先的拜登，聲稱已準備好面對川普的「謊言」；近來勤跑各州造勢的川普，則盼憑藉嫻熟的控場技巧和尖銳的辯論策略，在民調上反超對手。

這場辯論會將由福斯新聞主持人華勒斯主持，參選人過往經歷、武漢肺炎、最高法院大法官、種族問題、經濟狀況和誠信選舉等六大主題各佔十五分鐘，投硬幣決定題目順序，並由川普先發言。現場僅開放最多八十名觀眾入場，而且必須事先接受武肺篩檢。

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據報導，川普已決定省略常規的準備過程，堅信「做好每天的工作」就是最好的準備，更對自己在台上的表現信心十足。反之，時常被川普嘲笑為「瞌睡喬」的拜登，對首場辯論全力以赴，已由前白宮顧問包爾扮演川普，多次模擬辯論。拜登還將川普比擬成納粹德國的宣傳部長戈倍爾，料想川普會接連祭出「人身攻擊和謊言」，而他準備一一戳破這些謊言。

一個怕口誤 一個憂掉入傲慢陷阱

拜登陣營和民主黨支持者希望，拜登能重現二○一二年副總統任內，對壘共和黨副總統參選人萊恩的辯論場面。當時，拜登在政策上雄辯滔滔，也未出現口誤，成功拉抬時任總統歐巴馬在首場辯論後下滑的選情。然而，部分支持者也憂心，面對言辭犀利的川普，容易口誤的拜登可能更顯慌張。

川普支持者則擔心，欠缺準備會令川普在辯論掉入「傲慢陷阱」。但其他人仍堅信川普有能力應付任何刁鑽問題。川普的兒媳兼選舉團隊顧問勞拉反譏拜登，「只要他不要在辯論時睡著，大概就算贏了。」

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