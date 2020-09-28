武漢肺炎》英國拉警報！ 倫敦、北英格蘭防疫擬升級

英國計畫實施新的防疫政策，將關閉餐廳、酒吧及夜店；也將限制家庭聚會。（彭博）

2020/09/29 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕針對歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第二波疫情爆發，英國政府計畫加強北英格蘭地區及倫敦的防疫措施，包括禁止家庭間的室內聚會，並關閉酒吧、夜店及餐廳等疫情不受控制場所。

綜合外媒報導，《泰晤士報》（The Times）稱，英國政府最快於本週發布新防疫措施，涵蓋範圍為北英格蘭及倫敦地區，夜店、酒吧和餐廳將被迫被關閉，但學校、商店、工廠或辦公室可以繼續開放。英國也將限制多個家庭的室內聚會，避免群聚感染。

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英國首相發言人斯拉克（James Slack）表示，鑑於全英國地區以及所有年齡層的感染率都在上升，「可能有必要採取進一步行動，以保護國民的生命與健康。」衛生部副部長惠特立（Helen Whately）也說，英國正處於非常關鍵的時刻，必須控制住疫情。

隨防疫政策不斷增加，英國保守黨內出現反彈聲浪，揚言修法限制政府未經議會同意制定防疫措施。

英國週日新增5693起確診病例、17人死亡，週一再添4044例確診、13人死亡。目前，全國累計確診人數為43萬9013例，死亡總數為4萬1988人。

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