川普正式宣布 提名巴瑞特遞補大法官

2020/09/27 05:12

〔中央社〕美國總統川普今天正式提名保守派聯邦上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），補實最高法院大法官金斯柏格過世後的遺缺。

金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日因胰腺癌併發症逝世，享壽87歲。她生前素以捍衛人權著稱，也是聯邦最高法院威望最高的自由派大法官。

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金斯柏格去世後，川普迅速展開補人提名動作，想趕在11月3日大選前通過新提名大法官的人事，將保守派在最高法院的優勢擴大為6比3。

美國最高法院共有9名大法官，都是終身職，由總統提名人選，經參議院同意後任命。共和黨在100席的參議院裡掌握53席的優勢。

「華爾街日報」指出，參議院司法委員會正準備一個快速的時程，趕在11月3日大選前通過巴瑞特的大法官人事。巴瑞特的加入，牽動美國聯邦最高法院今後幾十年整個倒向保守派。司法委員會可能在10月10日當週安排聽證，10月26日前完成全院表決通過她的人事案。

美國聯邦最高法院即將要面臨的關鍵大戰，就是大選後一週要處理俗稱「歐記健保」的平價醫療法（Affordable Care Act）的命運。

此外，巴瑞特的支持者指出，她身為服務於中西部的天主教徒，有助川普在重要的「鐵鏽帶」（Rust Belt）及5大湖地區（Great Lakes）固票，畢竟川普目前在這些地區的支持度落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。「鐵鏽帶」意指1980年代以降工業經濟趨於衰退的俄亥俄、伊利諾等幾個州。

川普迄今已任命2名保守派出任最高法院大法官，分別是2017年的戈蘇奇（Neil Gorsuch）及2018年的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。（編輯：陳亦偉）

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