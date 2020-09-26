守護最大單體岩石！ 澳洲籲請Google刪除烏盧魯岩頂照片

澳洲巨岩烏盧魯（Uluru）又稱艾爾斯岩（Ayers Rock），自2019年10月27日起全面禁止遊客攀爬。（歐新社）

2020/09/26 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲巨岩烏盧魯（Uluru）又稱艾爾斯岩（Ayers Rock），為當地原住民阿南古人（Anangu）的聖地，曾為澳洲必遊景點，但經阿南古人長期請求，澳洲政府在2017年頒布禁令，自2019年起正式禁止遊客攀爬。對此，有遊客想出用Google地圖「虛擬攀爬」妙招，而澳洲官方也正式提出請求，籲請Google將烏盧魯岩頂的照片自街景功能移除，該公司已同意要求並著手進行刪除作業。

根據《CNN》報導，Google Maps擁有幾張使用者上傳的烏盧魯岩頂照，其他人可以透過街景功能觀賞這些在禁令頒布以前拍攝的照片。

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對此，阿南古人呼籲澳洲國家公園局（Parks Australia）能提供協助移除這些照片，以守護烏盧魯的神聖性，而負責管理澳洲自然資源的公園局也向Google提出移除照片的請求。

針對這項要求，Google回應強調，「我們十分理解烏盧魯卡塔丘塔國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park）對阿南古人的神聖性」，強調該公司「支持這項請求，同時正在著手進行刪除作業」，更強調「一收到公園局的請求，我們就刪除了這些使用者提供的照片」；但截自本稿出稿前，相關照片仍能在Google Maps上看到。

烏盧魯在1981年被聯合國列為為世界自然遺產，該岩高328公尺，為世界上最大的單體岩石，每年約有30萬人次來訪，但大批遊客也帶來大量破壞，使將烏盧魯視為聖地的阿南古人心疼不已；應阿南古人長期請求，澳洲政府下令自2019年10月27日起全面禁止遊客攀爬，違者將處以630澳元（合約1萬3千元新台幣），同時可能面臨起訴。

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