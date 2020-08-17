拒向媒體付費 Google警告：澳洲人恐失去免費搜尋引擎

澳洲谷歌多次拒絕向新聞媒體付費，並抨擊政府的相關政策。谷歌今日警告澳洲用戶，相關法案若是通過，未來恐失去免費的搜尋引擎。（路透）

2020-08-17 17:13:22

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府上（7）月底公布草案，強制臉書（Facebook）與谷歌（Google）等平台，必須向媒體共享新聞廣告收入，引發科技巨擘強烈反彈。Google更在今（17）日警告，政府這項法令，恐讓澳洲民眾失去免費的搜尋引擎。

綜合外媒報導，澳洲政府上（7）月底公布「強制性行為準則」的草案，要求臉書與Google，必須向媒體產業支付廣告收益的補償金，引發平台不滿，澳洲Google也在今日發表一封「致澳洲人的公開信」。

請繼續往下閱讀...

Google紐澳地區總經理席瓦（Mel Silva）在文中表示，澳洲政府草擬的法案，將迫使Google公司為民眾提供較糟糕的YouTube和搜尋平台，免費服務也將受到威脅。席瓦更警告，這項法令將使新聞媒體公司，能夠獲取Google用戶的個資及數據資料。

澳洲「競爭與消費者委員會」（ACCC）主席西姆斯（Rod Sims）則表示Google公布的信件包含錯誤內容，聲明強調，該法案不會要求Google向用戶收費，或共享任何個人資訊，「除非Google選擇這麼做」。

斯文本大學（Swinburne University）資深媒體講師巴內（Belinda Barnet）指出，Google致用戶的信件旨在「嚇唬用戶」，各項論點都沒有道理。澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）則聲明表示，法案仍在草擬階段，仍然開放不同意見，媒體公司及數位平台在28日前都能持續提供回饋意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法