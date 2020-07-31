為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲開先例 將立法要求谷歌臉書付費給新聞媒體

    澳洲政府今天公布一項草案，強制臉書（Facebook）與谷歌（Google）等平台，必須就新聞內容支付費用給新聞媒體。（美聯社）

    澳洲政府今天公布一項草案，強制臉書（Facebook）與谷歌（Google）等平台，必須就新聞內容支付費用給新聞媒體。（美聯社）

    2020-07-31 17:43:36

    〔中央社〕澳洲政府今天公布一項草案，強制臉書（Facebook）與谷歌（Google）等平台，必須就新聞內容支付費用給新聞媒體。這項「引領全球」的創舉預料將引發科技巨擘的反彈。

    法新社報導，澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）宣布這項「強制性行為準則」，以管理新聞產業和科技公司間的關係。在此之前雙方歷經18個月協商而未果。

    除了必須支付新聞費用外，這項準則還涵蓋諸多議題，像是取得用戶資料的途徑、演算法透明度、平台動態消息的內容排序以及搜尋結果等

    路透社報導，佛萊登柏格在墨爾本告訴記者，澳洲將成為全球第一個要求臉書和谷歌支付費用給新聞媒體的國家，預計今年通過立法。

    他說：「這攸關澳洲新聞媒體產業的公平性、攸關能確保增加競爭、提升消費者保護以及永續的媒體版圖。」

    2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓經濟惡化，造成數十家澳洲報紙停刊與數百名記者丟掉飯碗。

    臉書和谷歌強力反對任何強制他們分享廣告收益的舉措，暗示倘若強制性支付真的實施，他們可能會杯葛澳洲媒體。

    不過佛萊登柏格警告，這項準則將禁止科技公司對澳洲媒體的任何「差別待遇」。

    澳洲政府今天公布一項草案，強制臉書（Facebook）與谷歌（Google）等平台，必須就新聞內容支付費用給新聞媒體。（美聯社）

    澳洲政府今天公布一項草案，強制臉書（Facebook）與谷歌（Google）等平台，必須就新聞內容支付費用給新聞媒體。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    廣告收入下滑 Alphabet出現史上首次營收萎縮
    2020-07-31 10:46

    廣告收入下滑 Alphabet出現史上首次營收萎縮
    美反壟斷聽證會4科技業天王出席 臉書CEO認定中國政府從美企竊密
    2020-07-30 09:54

    美反壟斷聽證會4科技業天王出席 臉書CEO認定中國政府從美企竊密
    台新銀「愛的力量」第11屆活動起跑

    台新銀「愛的力量」第11屆活動起跑
    Zoom用戶成長狠甩他牌 營銷長：我不知秘訣在哪
    2020-07-24 16:13

    Zoom用戶成長狠甩他牌 營銷長：我不知秘訣在哪
    新藥上路穩食安 蛋農消費者創雙贏

    新藥上路穩食安 蛋農消費者創雙贏
    國際今日熱門
    2020-07-30 19:26

    美聯邦政府與奧勒岡州達成協議 聯邦人員將分段撤出波特蘭

    2020-07-30 19:33

    武漢肺炎》香港激增149人確診 破最多紀錄

    2020-07-30 21:46

    民主鴿派也被拔去參選資格！岑敖暉：樂見「假平衡」被打破

    2020-07-30 20:56

    武漢肺炎》日本疫情嚴峻 專家籲推遲振興國旅未被採納

    yes123徵才補助

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播