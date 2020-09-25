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    稱未獲應得遺產 姪女怒告川普三姊弟詐欺

    川普姪女瑪莉24日向川普姐弟提告，怒控川普（左三）、瑪麗安（右一）和羅伯特（左一）三人詐欺。（美聯社資料照）

    川普姪女瑪莉24日向川普姐弟提告，怒控川普（左三）、瑪麗安（右一）和羅伯特（左一）三人詐欺。（美聯社資料照）

    2020/09/25 11:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的姪女瑪莉川普（Mary Trump）在7月時出書揭露川普家族秘辛引發話題，瑪莉24日怒控川普、瑪麗安（Maryanne Trump Barry）和羅伯特（Robert Trump）三姊弟詐欺，在川普父親佛瑞德（Fred Trump Sr）1999年逝世後，透過鉅額遺產致富，卻向她撒謊，希望透過訴訟奪回自己應得的數百萬美元遺產。

    綜合外媒報導，瑪莉的父親小佛瑞德（Fred Trump Jr）在1981年就已去世，當時瑪莉年僅16歲，小佛瑞德將自己的股份託給弟妹控管。法院公布的文件中指出，瑪莉控訴川普三姊弟撒謊，並未保護瑪莉的權益，三人從瑪莉的應得利益中騙取資金，掩蓋貪婪的詐欺行為，同時也欺騙瑪莉她所繼承財產真正的價值。

    訴狀中瑪莉怒批，對於川普一家來說，「欺詐」不僅是家族事業，更是生活的方式。

    據報導，在紐約法院提起的訴訟中，包括錯誤陳述和隱瞞（fraudulent misrepresentation and concealment）、民事共謀（civil conspiracy）等8項罪名。

    前聯邦法官瑪麗安未立即置評，川普的弟弟羅伯特在8月去世，代表羅伯特的律師未做出回應，川普的律師同樣未立即回應，白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）則表示，唯一在進行詐欺行為的只有瑪莉川普，麥肯內尼指出，瑪莉寫書評論自己的親人，實際上只讓自己名譽掃地。

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