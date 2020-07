《永不滿足:創造世界最危險男人的家庭》上市首日熱銷近百萬本。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普自上任後成為熱門出版題材,其姪女瑪莉川普所發表的新書《永不滿足:創造世界最危險男人的家庭》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯)在首日狂銷近百萬冊,川普也在該書上市後首度表達看法,認為對方根本不了解自己,書中所寫並非事實。

川普在推特上寫道,繼前國安顧問波頓所著與他有關的新書問世後,瑪莉川普也出版了談論自己的書籍,他批評,「瑪莉川普,我很少見面且對我所知甚少的姪女,違反了保密協定,說了一些關於我和我美好父母的虛假故事,且他還違法交出我的稅務資料,她是個麻煩!」

《永不滿足:創造世界最危險男人的家庭》一書爆料川普諸多不當言行,包括他在年輕時找槍手幫他代考美國學科能力評論測驗SAT,以求進入名校賓州大學,以及曾用冒犯的詞彙稱讚她的胸部,並且隨意汙衊她吸毒。該書首日賣出95萬本(包含預購、電子書、有聲書),創下美大型出版商西蒙與舒斯特的銷售紀錄。

