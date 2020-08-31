川普姊砲轟第一家庭 怒批伊凡卡根本「迷你川普」

川普姪女瑪莉近日再公開川普胞姊瑪麗安（右）批評第一家庭的音檔。（路透資料照）

2020-08-31 17:16:13

〔即時新聞／綜合報導〕川普姪女瑪莉（Mary Trump）多次揭露川普家族秘辛，上週末再向媒體分享與川普姊姊瑪麗安（Maryanne Trump Barry）的對話，瑪麗安狂轟川普一家，不僅嗆艾瑞克（Eric Trump）是個「白痴」（moron），更怒批伊凡卡（Ivanka Trump）只在乎自己，就像「迷你川普」。

綜合外媒報導，媒體22日曾公布瑪莉和姑姑瑪麗安的對話，瑪麗安痛批川普「謊話連篇」且「毫無原則」，新公開的錄音內容瑪麗安則將箭靶轉移至川普的兒女。瑪麗安指出，川普次子艾瑞克是公認的「白痴」，女兒伊凡卡則相當自大，只在乎自己，根本是「迷你川普」，並補充提到，伊凡卡一直是川普的最愛。

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身為前聯邦法官的瑪麗安也提到川普的移民政策，痛批川普政府2018年5月底宣布的「零容忍」（zero tolerance）政策，剝奪孩子與父母相處的權利，當時有近2千個家庭非法入境美國時，孩童被迫與父母分開安置，伊凡卡同日卻在個人Instagram貼出與兒子緊靠照片，將自己塑造成「聖母」，顯得格外諷刺。

瑪麗安也在對話中再提到弟弟川普，批評川普從不會為人付出，除非這件事對他有利，並補充，如果川普做了一件事，他就會積極想邀功，希望得到肯定。

瑪莉在22日首度公開與姑姑瑪麗安的對話錄音，並表示相關內容是為了上（7）月出版的新書「永不滿足：創造世界最危險男人的家庭」（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯）所進行的採訪。

在 Instagram 查看這則貼文 My ♥️ Ivanka Trump（@ivankatrump）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 27 日 上午 9:07 張貼

川普胞姊瑪麗安批評川普子女艾瑞克（右）和伊凡卡（左）。（美聯社資料照）

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