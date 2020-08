川普姊砲轟第一家庭 怒批伊凡卡根本「迷你川普」

川普姪女瑪莉近日再公開川普胞姊瑪麗安(右)批評第一家庭的音檔。(路透資料照)

2020-08-31 17:16:13

〔即時新聞/綜合報導〕川普姪女瑪莉(Mary Trump)多次揭露川普家族秘辛,上週末再向媒體分享與川普姊姊瑪麗安(Maryanne Trump Barry)的對話,瑪麗安狂轟川普一家,不僅嗆艾瑞克(Eric Trump)是個「白痴」(moron),更怒批伊凡卡(Ivanka Trump)只在乎自己,就像「迷你川普」。

綜合外媒報導,媒體22日曾公布瑪莉和姑姑瑪麗安的對話,瑪麗安痛批川普「謊話連篇」且「毫無原則」,新公開的錄音內容瑪麗安則將箭靶轉移至川普的兒女。瑪麗安指出,川普次子艾瑞克是公認的「白痴」,女兒伊凡卡則相當自大,只在乎自己,根本是「迷你川普」,並補充提到,伊凡卡一直是川普的最愛。

身為前聯邦法官的瑪麗安也提到川普的移民政策,痛批川普政府2018年5月底宣布的「零容忍」(zero tolerance)政策,剝奪孩子與父母相處的權利,當時有近2千個家庭非法入境美國時,孩童被迫與父母分開安置,伊凡卡同日卻在個人Instagram貼出與兒子緊靠照片,將自己塑造成「聖母」,顯得格外諷刺。

瑪麗安也在對話中再提到弟弟川普,批評川普從不會為人付出,除非這件事對他有利,並補充,如果川普做了一件事,他就會積極想邀功,希望得到肯定。

瑪莉在22日首度公開與姑姑瑪麗安的對話錄音,並表示相關內容是為了上(7)月出版的新書「永不滿足:創造世界最危險男人的家庭」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯)所進行的採訪。

川普胞姊瑪麗安批評川普子女艾瑞克(右)和伊凡卡(左)。(美聯社資料照)

