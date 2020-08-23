姪女再揭川普家族秘辛 胞姊怒轟川普：謊話連篇

美國總統川普姪女瑪莉近日再向媒體公布，川普胞姊瑪麗安怒批川普的秘密音檔。（美聯社資料照）

2020-08-23 15:50:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的姪女瑪莉．川普（Mary Trump）上（7）月出書揭露川普家族秘辛，媒體22日公布瑪莉偷錄的秘密音檔，其中川普的姊姊瑪麗安（Maryanne Trump Barry）痛批川普，「謊話連篇」、「毫無原則」。

綜合外媒報導，川普胞姊瑪麗安是前聯邦法官，《華盛頓郵報》22日公開的錄音內容，瑪麗安正和姪女瑪莉談論自己與弟弟川普的關係。瑪麗安批評川普「毫無原則」，並提到川普「該死的推文和謊言」，瑪麗安一度指出，自己似乎過於口無遮攔，但隨後怒批川普「謊話連篇」不值得信任。

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瑪麗安也抨擊川普的移民政策，認為川普造成家庭破碎非常殘忍，強調川普「極度虛偽」。瑪麗安自川普2016年就任總統後，鮮少公開評論弟弟川普，據報導，瑪莉提供的秘密錄音長達15個小時。

瑪莉日前出版「永不滿足：創造世界最危險男人的家庭」（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯），內文曾提到，川普當年靠槍手代考進名校，最新公開的錄音內容也再次證實此說法。瑪麗安表示，川普原先就讀福坦莫大學（Fordham University），在別人代考後進入名校賓州大學（University of Pennsylvania）。

白宮也在22日傍晚發表聲明表示，每天都有新的問題，但川普不在乎。並提到，川普相當想念自己的弟弟羅伯特（Robert Trump），並將持續為美國人民努力。川普週五（21日）在白宮為日前逝世的弟弟羅伯特舉行喪禮，據報導，瑪麗安並沒有出席。

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