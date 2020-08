姪女再揭川普家族秘辛 胞姊怒轟川普：謊話連篇

美國總統川普姪女瑪莉近日再向媒體公布,川普胞姊瑪麗安怒批川普的秘密音檔。(美聯社資料照)

2020-08-23 15:50:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普的姪女瑪莉.川普(Mary Trump)上(7)月出書揭露川普家族秘辛,媒體22日公布瑪莉偷錄的秘密音檔,其中川普的姊姊瑪麗安(Maryanne Trump Barry)痛批川普,「謊話連篇」、「毫無原則」。

綜合外媒報導,川普胞姊瑪麗安是前聯邦法官,《華盛頓郵報》22日公開的錄音內容,瑪麗安正和姪女瑪莉談論自己與弟弟川普的關係。瑪麗安批評川普「毫無原則」,並提到川普「該死的推文和謊言」,瑪麗安一度指出,自己似乎過於口無遮攔,但隨後怒批川普「謊話連篇」不值得信任。

瑪麗安也抨擊川普的移民政策,認為川普造成家庭破碎非常殘忍,強調川普「極度虛偽」。瑪麗安自川普2016年就任總統後,鮮少公開評論弟弟川普,據報導,瑪莉提供的秘密錄音長達15個小時。

瑪莉日前出版「永不滿足:創造世界最危險男人的家庭」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯),內文曾提到,川普當年靠槍手代考進名校,最新公開的錄音內容也再次證實此說法。瑪麗安表示,川普原先就讀福坦莫大學(Fordham University),在別人代考後進入名校賓州大學(University of Pennsylvania)。

白宮也在22日傍晚發表聲明表示,每天都有新的問題,但川普不在乎。並提到,川普相當想念自己的弟弟羅伯特(Robert Trump),並將持續為美國人民努力。川普週五(21日)在白宮為日前逝世的弟弟羅伯特舉行喪禮,據報導,瑪麗安並沒有出席。

