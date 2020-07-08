姪女出書揭密 父母缺席導致川普性格自戀

美國總統川普的姪女、心理學家瑪莉．川普，十四日將發行新書，從心理學的角度，分析川普個性究竟是如何養成。（美聯社）

2020-07-08 22:59:11

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統川普的姪女、心理學家瑪莉．川普（Mary Trump），十四日將發行新書「太過分了而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險人物」（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯），從心理學的角度，分析川普個性究竟是如何養成。

瑪莉指出，由於父親的缺席，與母親的病弱、被忽視，川普小時候受到了家庭的精神虐待。川普年幼時曾被病弱的母親拋下了至少1年，而父親又無法滿足他對於安全、被愛、被重視的需求。川普遭受的剝奪，在他的人生中留下了傷疤，迫使他發展出自戀、恃強凌弱、浮誇的人格特質。

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瑪莉認為川普的父親佛瑞德（Fred Trump）是「高功能反社會份子」，具有反猶太主義者、種族主義者、性別歧視者、排外主義者等特質，對幾個兒子的教養方式都不對。

佛瑞德對長子小佛瑞德相當不尊重，曾對著小佛瑞德大吼，「1個川普可以抵過10個你！」，川普也有樣學樣，不尊重兄長小佛瑞德。死於酗酒併發症的小佛瑞德逝世那天，沒有任何家人陪伴他去醫院，川普甚至在當晚去了電影院。

川普小時候也很喜歡欺負較為弱小的弟弟羅伯特（Robert Trump），有一次羅伯特被氣到情緒失控，川普便威脅他，假如不停止哭泣，就會當著他的面，把他最愛的玩具卡車拆掉。羅伯特向母親求助後，母親的解決方式卻是將玩具卡車藏進閣樓裡，懲罰了沒有做錯事的羅伯特，讓川普認為自己立於不敗之地。川普雖然沒有因為他的自私、殘忍得到褒獎，卻也沒有因為他犯的錯誤受懲罰。

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