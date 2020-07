姪女出書揭密 父母缺席導致川普性格自戀

美國總統川普的姪女、心理學家瑪莉.川普,十四日將發行新書,從心理學的角度,分析川普個性究竟是如何養成。(美聯社)

2020-07-08 22:59:11

〔編譯黃靖媗/綜合報導〕美國總統川普的姪女、心理學家瑪莉.川普(Mary Trump),十四日將發行新書「太過分了而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險人物」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯),從心理學的角度,分析川普個性究竟是如何養成。

瑪莉指出,由於父親的缺席,與母親的病弱、被忽視,川普小時候受到了家庭的精神虐待。川普年幼時曾被病弱的母親拋下了至少1年,而父親又無法滿足他對於安全、被愛、被重視的需求。川普遭受的剝奪,在他的人生中留下了傷疤,迫使他發展出自戀、恃強凌弱、浮誇的人格特質。

瑪莉認為川普的父親佛瑞德(Fred Trump)是「高功能反社會份子」,具有反猶太主義者、種族主義者、性別歧視者、排外主義者等特質,對幾個兒子的教養方式都不對。

佛瑞德對長子小佛瑞德相當不尊重,曾對著小佛瑞德大吼,「1個川普可以抵過10個你!」,川普也有樣學樣,不尊重兄長小佛瑞德。死於酗酒併發症的小佛瑞德逝世那天,沒有任何家人陪伴他去醫院,川普甚至在當晚去了電影院。

川普小時候也很喜歡欺負較為弱小的弟弟羅伯特(Robert Trump),有一次羅伯特被氣到情緒失控,川普便威脅他,假如不停止哭泣,就會當著他的面,把他最愛的玩具卡車拆掉。羅伯特向母親求助後,母親的解決方式卻是將玩具卡車藏進閣樓裡,懲罰了沒有做錯事的羅伯特,讓川普認為自己立於不敗之地。川普雖然沒有因為他的自私、殘忍得到褒獎,卻也沒有因為他犯的錯誤受懲罰。

