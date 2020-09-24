報復？ 中共官媒《環時》：2澳洲「反華學者」禁止入境

在澳洲註銷2名中國學者的簽證後，中國疑似報復，宣布禁止2澳洲學者漢密爾頓入境。（路透）

2020/09/24 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕日前澳洲政府以涉嫌對國安構成風險為由，吊銷了2名中國學者的簽證，現中國疑似報復，宣布禁止澳洲學者漢密爾頓（Clive Hamilton）以及澳戰略政策研究所（ASPI）研究員周安瀾（Alexander Joske）入境。

據中共官媒《環球時報》報導，澳洲學者漢密爾頓、澳戰略政策研究所（ASPI）研究員周安瀾已被禁止入境。

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漢密爾頓為澳洲查爾斯·斯圖亞特大學（Charles Sturt University）公共倫理學學者，也是知名中國問題專家，他與德國馬歇爾基金會研究員馬曉月（Mareike Ohlberg）合著的新書《隱藏的操盤手：揭露中國共產黨如何重整世界》（Hidden Hand： Exposing How The Chinese Communist Party Is Reshaping The World，暫譯）中，探討北京如何滲透世界首屈一指的兩大金融中心：美國華爾街和英國倫敦金融城，以中國市場龐大的金融利益為籌碼，籠絡英美菁英階層，使其成為北京的說客。

而澳洲官方智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）研究員周安瀾（Alex Joske）也爆料中共「千人計畫」，這是個「由中國政府帶頭，有激勵措施、正式招聘制度，與國家等級策略的倡議」，與澳洲大學和科研機構合作之機，對澳洲進行「網路攻擊」「竊取尖端武器機密」。

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