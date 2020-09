報復？ 中共官媒《環時》：2澳洲「反華學者」禁止入境

在澳洲註銷2名中國學者的簽證後,中國疑似報復,宣布禁止2澳洲學者漢密爾頓入境。(路透)

2020/09/24 14:53

〔即時新聞/綜合報導〕日前澳洲政府以涉嫌對國安構成風險為由,吊銷了2名中國學者的簽證,現中國疑似報復,宣布禁止澳洲學者漢密爾頓(Clive Hamilton)以及澳戰略政策研究所(ASPI)研究員周安瀾(Alexander Joske)入境。

據中共官媒《環球時報》報導,澳洲學者漢密爾頓、澳戰略政策研究所(ASPI)研究員周安瀾已被禁止入境。

漢密爾頓為澳洲查爾斯·斯圖亞特大學(Charles Sturt University)公共倫理學學者,也是知名中國問題專家,他與德國馬歇爾基金會研究員馬曉月(Mareike Ohlberg)合著的新書《隱藏的操盤手:揭露中國共產黨如何重整世界》(Hidden Hand: Exposing How The Chinese Communist Party Is Reshaping The World,暫譯)中,探討北京如何滲透世界首屈一指的兩大金融中心:美國華爾街和英國倫敦金融城,以中國市場龐大的金融利益為籌碼,籠絡英美菁英階層,使其成為北京的說客。

而澳洲官方智庫「澳洲戰略政策研究所」(ASPI)研究員周安瀾(Alex Joske)也爆料中共「千人計畫」,這是個「由中國政府帶頭,有激勵措施、正式招聘制度,與國家等級策略的倡議」,與澳洲大學和科研機構合作之機,對澳洲進行「網路攻擊」「竊取尖端武器機密」。

