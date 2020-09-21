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    澳洲記者爆駐中恐怖經歷 14歲女兒也遭調查

    澳洲廣播電台記者卡尼今日公開自己駐中的恐怖經歷，就連就連14歲的女兒也被調查。（路透資料照）

    澳洲廣播電台記者卡尼今日公開自己駐中的恐怖經歷，就連就連14歲的女兒也被調查。（路透資料照）

    2020/09/21 14:09

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲最後兩名駐中記者月初被中國國安人員約談，緊急向使館尋求協助，逃離中國返回澳洲，《澳洲廣播公司》（ABC）前駐中記者卡尼（Matthew Carney）今（21）日公開自己在中國的恐怖經歷，不僅多次被中國當局請去「喝茶」，更被要求對報導內容自我審查，就連卡尼14歲的女兒也被調查。

    《澳洲廣播公司》報導，卡尼自2016年起擔任《澳廣》駐北京辦公室主任，與記者伯特爾斯（Bill Birtles）一起工作。卡尼指出，在駐中期間，長期受到中國的監視，更出現長達3個多月的恐嚇，最後迫使卡尼一家人離開中國，返回澳洲。卡尼強調，過去擔心公開相關事件會影響同是在中國的工作，在澳洲記者撤離中國後，才選擇現在將實情曝光。

    卡尼表示，2018年8月31日接到中國當局的電話，電話中的男子指出，《澳廣》的報導違反中國的法律，散布謠言、非法及有害的訊息，危害中國國家安全，並損害民族的自尊，《澳廣》的網站更在三週後被中國禁止。

    卡尼指出，在中國的每個外國記者都受到當局監視，中國政府也有意讓大家知道自己的一舉一動被掌握。卡尼提到，當自己報導新疆維吾爾再教育營的時候，《澳廣》團隊被大約20名國安官員緊跟，半夜更被敲房門問候。

    據報導，中國當局以簽證作為威脅，試圖迫使外國記者對報導內容進行「自我審查」。卡尼表示，自己提交完續簽申請後，隨後被中國外交部請去「喝茶」。一名孫姓女官員拿著整疊由卡尼撰寫的報導，從「新疆再教育營」、「政治處決」到「專家將習近平歸類為獨裁者」，孫姓官員怒批卡尼侮辱中國人民和領導階層，違反中國法律將展開調查。

    自從遭到約談後，卡尼只要撰寫任何中國的「負面」報導，都會被孫姓官員請去「喝茶」，就連卡尼14歲的女兒亞絲明（Yasmine）也被中國當局調查。當局堅稱卡尼婦女違反護照簽證的相關條例，並以「中國法律明定14歲已是成年人」為由，威脅拘留亞絲明，卡尼最後選擇與女兒前往政府部門，錄製影片認罪。

    卡尼表示，儘管不希望以逃離中國的方式，結束駐北京的工作，但是自己聽取北京一名美籍律師的建議，選擇在中國當局提起法律訴訟前，搭機返回澳洲雪梨。

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