向余媽媽致意稱余家昶是英雄 張文兄長悼念信曝光

有民眾發現張文兄長獻花留言悼念。（記者王冠仁翻攝）

通緝犯張文犯下連續攻擊案，最終自己也身亡，釀成4死悲劇；張文在北捷台北車站M8內丟擲煙霧、汽油彈時，被路過的57歲男子余家昶發現，余男奮不顧身上前阻擋，毀了張文大批汽油彈，但自己也被張文殺害喪命。事後有大批民眾前往現場獻花致意，今天有人發現一封署名「張嫌兄長」的信，信中透露愧疚，還稱余家昶是「英雄」。

張文兄長的信件全文：

To英雄余家昶、余媽媽

或許我知道消失於社會的目光上，對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使還在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您手上。

請繼續往下閱讀...

這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年，父母也無能為力的立場，不管是哪種立場，我都會給予尊重，畢竟身為受害者一方理當有權責怪加害者方為何不預防。

此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？但，家家有本難念的經，除家庭教育之外，踏出了家門還要面對險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已。

我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或祈求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。

有民眾發現張文兄長獻花留言悼念。（記者王冠仁翻攝）

余家昶的8旬母親表示，自己不怨張文，希望大眾不要指責他的爸爸媽媽。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法