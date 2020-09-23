思想改造？ 港教育局小組建議學校推行價值觀教育

香港教育局成立的「學校課程檢討專責小組」要求學校優先推行學生的價值觀教育，遭教界人士痛批是要對學生「思想改造」!（法新社）

2020/09/23 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕中共觸手破壞香港民主，現在更要加強洗腦香港學生！香港教育局成立的「學校課程檢討專責小組」在22日提交最終報告，裡頭指出注意到不少年輕學生在去年的「反送中運動」以激進手段爭取政治訴求，為了「公眾期望」，小組建議學校推行價值觀教育，加深學子對國家認同，以令學生「熱愛和平」。對此，香港各界引起輿論，關注教育議題的團體「教育野」就直言此舉明顯有強烈政治目的，意圖對學生「思想改造」！

根據《立場新聞》報導，該專責小組指出，去年的大規模示威運動，不少年輕人涉入其中，有些人以激進手段表達政治訴求，原因是因為有大量假新聞透過社交媒體、網路傳散「誤導」年輕人，聲稱這種情況堪憂。

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因此，小組建議學校的公民教育課程應當優先推行價值觀教育，「加深學生對國家的認識，學會尊重不同意見，熱愛和平和尊重法治」，強調守法、公眾利益及分辨資訊真確性的重要；提高學生從官方和可靠來源獲取資訊的意識，並以「合乎道德和謹慎的態度，運用資訊科技」。

專責小組呈給教育局的報告還表示，學生身為中國人，應懂得欣賞中華文化和中國文學，學校也應提供平台讓所有學生瞭解內地的發展、《憲法》和《基本法》及法治，加深他們的國民身份認同和公民責任感。

對此，教育野痛批這是中國政府意欲對港生進行「思想改造」，表示民主、自由、平等、公義等等一直都是香港人最重視的價值，偏偏當局要求香港學校的課程一概不提前述這些港人重視之價值。

教育野發言人鄭家朗指出，小組的建議是強行將「愛國主義」思維加入公民教育課程，明顯有強烈政治目的，「政府正將中港融合的思想普及至學生層面，嘗試透過灌輸學生中國傑出成就、良好內地人民生活，以滲透愛國感。」同時他也擔心愛國教育進一步蔓延至更多科目。

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