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    香港教育局要求學校定時覆檢教材 涉及危害國家安全應移除！

    香港教育局要求學校定時覆檢圖書館藏、教材，若發現涉及任何危害國家安全的內容，理應移除這些圖書教材。（法新社）

    香港教育局要求學校定時覆檢圖書館藏、教材，若發現涉及任何危害國家安全的內容，理應移除這些圖書教材。（法新社）

    2020-07-06 20:12:14

    〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」於上月30日正式上路後，香港康文署轄下的公共圖書館為此覆檢多本涉及政治的書籍，並將有爭議的書籍下架，不予外借或參考閱覽，其中就包括立法會議員陳淑莊、前香港眾志秘書長黃之鋒和學者陳雲的著作，遭外界質疑是政治審查。不僅如此，香港教育局也表示學校應該檢視教材，內容不准涉及任何「危害國家安全的行為」！

    綜合港媒報導，香港教育局指出，學校提供之教材，不論圖書館內外都應配合課程，學校需要因應學生需求定時覆檢，確保內容「合適」。同時教育局也強調，無論有沒有「港版國安法」，學校提供給學生的閱讀材料均不應涉及任何危害國家安全的行為，若發現有涉及分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動和勾結外國或境外勢力危害國家安全等犯罪行為，學校理應移除這些圖書教材。

    對於自己的著作被下架，黃之鋒直批「港版國安法」就是以言入罪的政治審查工具，香港瀰漫「白色恐怖」氛圍，「焚書經已發生，坑儒亦已陸續上演緊」。另外學校方面除了教育局明言校方應當移除任何涉及「危害國家安全」的教材，甚至還有親中港議員提議說可以在校園內安裝閉路電視，監控教師授課時是否出現顛覆國家言論。

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