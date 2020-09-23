中國抱怨受害不實新聞 歐盟議員：別做賊喊抓賊

歐洲議會外交事務委員會召開視訊辯論會，中國大使抱怨為不實新聞的受害者。歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索反擊稱中國才是不實新聞的源頭。（圖擷自推特）

2020/09/23 21:01

〔中央社〕歐洲議會外交事務委員會21日召開視訊辯論會，中國大使抱怨為不實新聞的受害者。歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索反擊稱中國才是不實新聞的源頭，並請中國尊重歐洲。

視訊辯論會邀請歐盟議員、歐盟對外事務部（EEAS）亞太總司總司長維綱（Gunnar Wiegand）以及中國駐歐盟大使張明出席，討論氣候變遷、伊朗、港區國安法、新彊人權、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）、台灣等議題。

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會議中，張明認為中國是新冠疫情下不實新聞的受害者，且一向反對散播假消息。

歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）發言反擊。他在開頭先表示，很高興至少雙方還有共識，即「不實新聞與激進宣傳不應該存在於尋求互利夥伴關係的國際社會中」。

接著洛瓦索指出，中國近日外交宣傳上的「誇張行徑」，這些外宣「完美同步，沒有一個是臨時起意」，「而且這些宣傳不僅和外交沒關連，甚至和事實都沾不上邊」。

洛瓦索以中國駐法大使館為例，使館一再釋放不實新聞。其中包括法國療養院員工拋下工作崗位，集體遺棄老人，讓他們餓死、病死，還說「歐洲面對疫情的態度不負責任」。

「又是同一個大使館，竟然還說有些西方國家人民已對民主自由喪失信心，且心理狀態脆弱」。洛瓦索語帶詼諧地告訴張明：「大使先生，我想向您保證，這裡有深信民主體制且心理健全的歐洲人。」

最後洛瓦索發言表示，歐洲沒有「中國的敵人」，只有「希望被尊重的歐洲人」。她強調，歐洲「譴責這些不實新聞和激進的大外宣企圖，而且永遠不受威嚇」。

歐洲議會黨團「復興」（Renaissance）推特帳號公布洛瓦索發言影片，目前已獲得逾萬次觀看。

Grosse mise au point de @NathalieLoiseau en commission des Affaires étrangères du Parlement européen à destination de l'ambassadeur chinois qui se plaignait de "désinformation" de l'Europe contre son pays. pic.twitter.com/YoKiTqkPGe — Renaissance （@Renaissance_UE） September 21, 2020

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