疑趁歐洲防疫網攻醫院竊機密 歐盟執委會主席向習近平抗議

歐盟行政首長、歐盟執委會主席范德賴恩（左）在6月22日舉行的中歐雙邊視訊高峰會上，針對中國發動網軍攻擊歐洲醫院的行為，當面對中國國家領導人習近平與國務院總理李克強抗議。（歐新社）

2020-06-28 23:54:23

〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍在全球大流行之際，中國被指不顧歐洲疫情仍在延燒，竟在多國防疫期間對歐洲多個醫院發動網攻，意圖竊取確診者資料用作國內分析；對此歐盟行政首長、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在6月22日舉行的中歐雙邊視訊高峰會上，當面對中國國家領導人習近平與國務院總理李克強抗議，強調「絕不容許這樣的行為」。

綜合外媒報導，在歐洲各國對疫情展開大規模防疫，而國際譴責中國隱瞞疫情導致全球有成千上萬人因此死亡之際，從3月開始，歐洲有多間醫院與醫療數據庫遭到境外的駭客組織攻擊；在3月22日，法國負責管理巴黎33間醫院的巴黎公立醫院管理局（AP-HP），有部分電腦遭到阻斷服務攻擊（DDoS），而捷克也在3月13日出現針對布爾諾（Brno）醫院網路系統的攻擊。

請繼續往下閱讀...

對此，有法國政府的消息人士驚爆，中國涉嫌對歐洲醫院進行大規模網攻，是為了竊取歐洲的武漢肺炎患者個資、病情資料與治療狀況，以跟中國的病患做比對分析，並藉此探知病毒在世界的傳染趨勢；然而北約在6月時，曾強調專門針對與疫情相關的醫療保健服務部門、醫院和研究所的網路攻擊的嚴重性，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也曾指出，自武漢肺炎爆發後，出現了大量網路釣魚和惡意程式的散播，其中有部分活動甚至滲透到管理疫情危機的關鍵基礎架構。

為因應日後可能再出現的惡意網路攻擊，歐盟在6月24日成立一個「武漢肺炎病毒網路特別工作組」，以防止日益猖獗的網路攻擊；而中國面對歐盟的指控，中國駐歐盟代表則要歐盟拿出證據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法