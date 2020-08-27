違反防疫禁令被罵翻！歐盟貿易專員黯然去職

愛爾蘭籍的歐盟貿易專員霍根（見圖）違反愛爾蘭防疫規定，已於26日辭職。（路透）

2020-08-27 23:25:51

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭籍的歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）由於違反了愛爾蘭的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫禁令，在參加一場飽受爭議的高爾夫球球會後，廣受外界批評，他已於當地時間週三提出辭呈。

《CNN》 報導，這起醜聞在愛爾蘭被稱為「高爾夫球門（Golfgate）」事件；愛爾蘭政府明令室內聚會人數以6人為限，但仍有人在19日辦了一場政治圈的高爾夫球會，與會人數竟高達80多人，除了霍根，愛爾蘭農業部長達拉·卡利里（Dara Calleary）也出席。卡利里已於21日辭職。

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據外媒報導，霍根事後向歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）遞了一份20頁的報告，表明他「非常明白」不該參加那場高爾夫聚會，但他一直嘗試確保自己沒有感染的風險，所以不會對他人造成危害。

但愛爾蘭政府十分不給面子地回稱，霍根從布魯塞爾返國後，沒遵守防疫相關規定，參加高爾夫球會這一舉動也辜負了愛爾蘭公眾的信任。最終霍根無法妥善應對外界要求他下台的聲浪，26日黯然去職。

馮德萊恩表示，她感謝霍根在任期內的付出，目前歐盟貿易專員的職位將由前任拉脫維亞總理，現任歐盟委員會副主席的東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）暫時兼任。

馮德萊恩還表示，愛爾蘭應該提名男女各一位候選人，以填補霍根離任後的空缺；但馮德萊恩也提到，愛爾蘭派任歐盟的官員可能不會繼續負責貿易事務，她之後會再公佈正式的職務分配。

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