歐盟執委霍根捲入防疫違規醜聞 要求辭職聲浪高

歐盟執委霍根（Phil Hogan）面臨辭職聲浪高漲。（法新社檔案照）

2020-08-23 16:59:12

〔中央社〕歐洲疫情反彈，愛爾蘭近日傳出「高爾夫球門」政治醜聞，多位高官違反防疫措施出席擁擠的聚會引發民眾怒火，風波延燒至同場出席的歐盟執委霍根（Phil Hogan），要求他辭職的聲浪高漲。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行，近月歐洲多國疫情反彈，愛爾蘭政府8月18日宣布採取更嚴厲的防疫政策，室內活動大幅縮減至允許最多6人參加，但19日在一場高爾夫球社團晚宴竟有80多人出席，明顯違規，而且傳出有多位政治人物在場。

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最早傳出的是愛爾蘭農業部長卡利瑞（Dara Calleary），他20日在社群網站發文公開道歉，表示自己不該參與一場違反防疫措施的活動，但民眾怒火難平，網友表示為了配合防疫獨自待在沒電的房子、無法參與心愛的人喪禮，輿論指責違規行為非常不適當，他隨後宣布辭職。

同場出席的有愛爾蘭法官及愛爾蘭籍的歐洲聯盟（EU）貿易執行委員霍根，高級政治菁英違反防疫規定更引發排山倒海的批評。

政治新聞機構POLITICO Europe今天報導，霍根面對廣大批評，21日說明參加晚宴是因為得到主辦單位和酒店保證符合政府要求才去，並表示自己7月下旬以來在愛爾蘭完全遵守政府檢疫要求，但輿論認為他應該與卡利瑞一樣辭職負責。

報導提到，隨著民眾怒火難平，這場高爾夫球門（golfgate）政治醜聞危機加重，除霍根所屬的政黨出現呼籲檢討的聲浪，愛爾蘭政府也認為不該舉辦這場活動，霍根需要對自己的行為提出更多說明，並考慮他的歐盟職務，顯示在政治上不再力挺。

網路上已出現一份提案，要求霍根辭去歐盟職務，並表示若拒絕辭職，將要求歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將他免職。

愛爾蘭媒體報導，霍根22日已返回布魯塞爾，此一事件引發的政治震盪尚在發酵中。

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