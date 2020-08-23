為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟執委霍根捲入防疫違規醜聞 要求辭職聲浪高

    歐盟執委霍根（Phil Hogan）面臨辭職聲浪高漲。（法新社檔案照）

    歐盟執委霍根（Phil Hogan）面臨辭職聲浪高漲。（法新社檔案照）

    2020-08-23 16:59:12

    〔中央社〕歐洲疫情反彈，愛爾蘭近日傳出「高爾夫球門」政治醜聞，多位高官違反防疫措施出席擁擠的聚會引發民眾怒火，風波延燒至同場出席的歐盟執委霍根（Phil Hogan），要求他辭職的聲浪高漲。

    2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行，近月歐洲多國疫情反彈，愛爾蘭政府8月18日宣布採取更嚴厲的防疫政策，室內活動大幅縮減至允許最多6人參加，但19日在一場高爾夫球社團晚宴竟有80多人出席，明顯違規，而且傳出有多位政治人物在場。

    最早傳出的是愛爾蘭農業部長卡利瑞（Dara Calleary），他20日在社群網站發文公開道歉，表示自己不該參與一場違反防疫措施的活動，但民眾怒火難平，網友表示為了配合防疫獨自待在沒電的房子、無法參與心愛的人喪禮，輿論指責違規行為非常不適當，他隨後宣布辭職。

    同場出席的有愛爾蘭法官及愛爾蘭籍的歐洲聯盟（EU）貿易執行委員霍根，高級政治菁英違反防疫規定更引發排山倒海的批評。

    政治新聞機構POLITICO Europe今天報導，霍根面對廣大批評，21日說明參加晚宴是因為得到主辦單位和酒店保證符合政府要求才去，並表示自己7月下旬以來在愛爾蘭完全遵守政府檢疫要求，但輿論認為他應該與卡利瑞一樣辭職負責。

    報導提到，隨著民眾怒火難平，這場高爾夫球門（golfgate）政治醜聞危機加重，除霍根所屬的政黨出現呼籲檢討的聲浪，愛爾蘭政府也認為不該舉辦這場活動，霍根需要對自己的行為提出更多說明，並考慮他的歐盟職務，顯示在政治上不再力挺。

    網路上已出現一份提案，要求霍根辭去歐盟職務，並表示若拒絕辭職，將要求歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將他免職。

    愛爾蘭媒體報導，霍根22日已返回布魯塞爾，此一事件引發的政治震盪尚在發酵中。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英國醫學家警告：武漢肺炎將永遠和人類同在
    2020-08-23 15:51

    英國醫學家警告：武漢肺炎將永遠和人類同在
    武漢肺炎》南韓增397例創近半年單日新高！ 二級防疫擴及全國
    2020-08-23 09:56

    武漢肺炎》南韓增397例創近半年單日新高！ 二級防疫擴及全國
    奇美家電奪最佳信譽雙金獎

    奇美家電奪最佳信譽雙金獎
    WHO：12歲以上兒童應像成人一樣戴口罩
    2020-08-23 09:28

    WHO：12歲以上兒童應像成人一樣戴口罩
    武漢肺炎》愛爾蘭確診數加速攀升 推機場隨機檢測
    2020-08-04 23:17

    武漢肺炎》愛爾蘭確診數加速攀升 推機場隨機檢測
    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅

    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅
    疑趁歐洲防疫網攻醫院竊機密 歐盟執委會主席向習近平抗議
    2020-06-28 23:54

    疑趁歐洲防疫網攻醫院竊機密 歐盟執委會主席向習近平抗議
    德法提5000億歐元復甦基金 協助歐盟嚴重疫區國家
    2020-05-19 14:01

    德法提5000億歐元復甦基金 協助歐盟嚴重疫區國家
    國際今日熱門
    2020-08-22 18:10

    許願池撈出400公斤錢海！美水族館花2週清點 終於公布金額了

    2020-08-22 20:44

    美擬禁稱習近平「President」 包士可大推：民主國家才能用

    2020-08-22 19:02

    日媒：連3天工作半天 安倍開啟省力模式

    2020-08-22 22:08

    武漢肺炎》防堵疫情 美墨邊境關閉部分車道加強檢查

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播