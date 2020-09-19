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    泰國學運示威再現高潮 2萬人高喊政府下台

    泰國學生抗議浪潮未歇，法政大學的學生團體今天發起抗議，位於大皇宮旁的皇家田廣場湧入約2萬名群眾，高喊著「政府下台、人民萬歲」口號，表達對政府施政不滿。（美聯社）

    泰國學生抗議浪潮未歇，法政大學的學生團體今天發起抗議，位於大皇宮旁的皇家田廣場湧入約2萬名群眾，高喊著「政府下台、人民萬歲」口號，表達對政府施政不滿。（美聯社）

    2020/09/19 23:26

    〔中央社〕泰國學生抗議浪潮未歇，法政大學的學生團體今天發起抗議，位於大皇宮旁的皇家田廣場湧入約2萬名群眾，高喊著「政府下台、人民萬歲」口號，表達對政府施政不滿。

    泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，8月10日法政大學學生在法政的蘭實校區集會，並唸出10點改革王室的聲明。由於泰國有嚴厲的冒犯君主罪，民眾很少公開談論王室，法政大學學生的聲明在泰國社會投下震撼彈。

    而另一個學生團體自由青年（Free Youth）轉型而成的自由人民（Free People）8月16日在民主紀念碑前舉行的集會更號召了萬人，呼籲解散國會和修憲，成為2014年軍事政變以來最大規模的示威抗議。

    這波抗議浪潮未歇，以法政大學學生為主體的學生團體「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）今天在法政大學位於昭披耶河畔的校園發起集會，學生團體集會前曾舉行記者會表示會提出王室改革相關訴求。

    王室議題事涉敏感，各界嚴陣以待，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在17日發表電視演說，向學生喊話。他指出抗議可能會造成第二波疫情，要學生先以國家經濟大局為重。

    法政大學一開始不願意出借校園供學生使用，今天早上大批抗議人士一度擠在校門外要求進入校園，接著約在中午時分打開校門，抗議人士順利進入校園。

    儘管今天曼谷天候不佳，不時飄著細雨，但無法澆熄抗議人士的熱情，從下午開始到傍晚越來越多人湧入法政大學校園，隨著人潮越來越多，主辦單位將舞台架設在校園旁的皇家田廣場，截至晚間8時為止，現場大約湧進2萬人，群眾高喊著「政府下台、人民萬歲」的口號，表達對政府施政的不滿。

    由於俗稱「紅衫軍」的「反獨裁民主聯合陣線」（United Front for Democracy Against Dictatorship）在抗議前表態支持這場示威，因此除了年輕人外，今天不少紅衫軍的支持者也到場。

    學生團體準備今晚夜宿皇家田廣場，明天早上遊行至總理府遞交請願書。

    今天曼谷天候不佳，不時飄著細雨，但無法澆熄抗議人士的熱情，大量抗議民眾湧進法政大學表達不滿。（美聯社）

    今天曼谷天候不佳，不時飄著細雨，但無法澆熄抗議人士的熱情，大量抗議民眾湧進法政大學表達不滿。（美聯社）

    法政大學的學生團體今天發起抗議，位於大皇宮旁的皇家田廣場湧入約2萬名群眾，表達對政府施政不滿。（法新社）

    法政大學的學生團體今天發起抗議，位於大皇宮旁的皇家田廣場湧入約2萬名群眾，表達對政府施政不滿。（法新社）

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