泰國反政府示威 饒舌歌手Hockhacker遭逮捕

泰國警方今日逮捕8名民主運動人士，包括知名的饒舌歌手Hockhacker（圖中間者）。（路透）

2020-08-20 23:43:26

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方今（20）日逮捕8名民主運動人士，包括知名的饒舌歌手Hockhacker，他們都參與了反政府示威，要求政府與王室進行大規模的改革。

根據《路透》報導，泰國警方表示被捕的8位人士涉嫌違反禁止公共集會以防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）傳播的法令，並藐視國內安全法，他們的律師表示，被捕人士後來都被保釋，Hockhacker也在臉書上表示自己已經離開刑事法庭。

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知名饒舌歌手Hockhacker被捕引起軒然大波，Hockhacker是泰國饒舌組合Rap Against Dictatorship（RAD）成員之一，RAD去年在網路上大受歡迎，他們在2018年發行的歌曲《恁爸國家有》再度掀起熱潮，歌曲內容是對泰國政府與社會的強烈諷刺。

自7月以來，泰國幾乎每天都有抗議活動，抗議者要求政府制定新憲法，要求首相帕拉育（Prayuth Chan-ocha）下台，並停止政府對抗議者的壓迫，但是有些抗議者對王室進行改革的要求，則在近期成為禁忌。帕拉育則否認去年的選舉遭到軍方控制，他表示曾想過要與抗議學生進行談話，但學生對於君主制的批評太過分，讓他無法接受。

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