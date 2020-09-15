法政大學大屠殺恐重演？ 泰國總理保證和平應對學運

今日泰國總理帕拉育誓言將確保19日的抗議活動能夠和平進行，但也同時擔心外來者會煽動暴亂。圖為學生在反政府抗議活動中戴上帕拉育的面具，暗諷其已不被人民所信任。（歐新社）

2020/09/15 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕泰國自7月以來全國掀起學運浪潮，繼上月16日萬人集會後，學生團體本週末（19日）將再發起大型集會，並夜宿法政大學校園，提出王室改革相關的訴求。泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今（15）日誓言將確保19日的抗議活動能夠和平進行，但也同時擔心外來者會煽動暴亂。

綜合外媒報導，自7月以來，泰國全境掀起多起大小不一的學生抗議浪潮，這波學運最早是學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）於7月18日晚間發起，號召民眾聚集在民主紀念碑（Democracy Monument）前抗議政府施政，並提出3大訴求，包括解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。

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在近日的抗議集會中，學生也不斷提起泰國總理帕拉育應下台及修憲等要求；帕拉育今天接受媒體訪問時表示，政府將會確保人民安全，他也同時呼籲民眾「保持警戒」，以避免可能發生的混亂和暴動。

近期的泰國學運抗議浪潮基本上仍維持和平抗爭模式，但泰國政府意圖鎮壓學生集會及下令各級學校禁止學生參與學運的種種行徑，仍讓泰國社會擔憂1976年的「法政大學大屠殺」事件再次重演，該事件總共造成46人死亡、167人受傷，3059人被捕，目前仍是泰國未能言明的「歷史禁忌」。

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