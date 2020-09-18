喊「王室改革」、槓軍政府 泰國學運近年最大示威明上陣

泰國掀起反政府浪潮，二個月以來大小紛爭不斷，學生組織號召民眾上街參與19日反政府示威遊行。（美聯社）

2020/09/18 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威遊行持續發酵，預計明（19）日發動數年來最大規模的反政府示威，再次要求改革君主制與修憲。不過泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）呼籲，民眾應以防疫為優先考量。

綜合媒體報導，今年7月中旬至今，以大學生為首所發起的示威遊行，仍重申要求前軍政府領袖、現任總理帕拉育下台，並提出對君主制改革的10點訴求。這場運動也針對去年選舉後，執政黨企圖修憲制定延長軍方操控政治的憲法條文表達不滿。

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示威者呼籲政府，應廢除民眾不可對王室提出批評的法律，以保障言論自由。對此，帕拉育則表示，政府將允許示威遊行作為言論自由的保障，但要求改革君主制是無法接受的。

示威者將19日將在法政大學舉行近年來最大規模的示威活動，當地警方預估會有上萬民眾參與遊行，不過警方強調，20日遊行到曼谷泰國政府大樓（Government House）的示威者極有可能觸法。

儘管帕拉育於日前已「嚴重警告」民眾，應以防疫為優先考量，示威者的群聚容易增加感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的風險，呼籲「將健康意識擺在政治面前」。

但示威者已展現決心，泰國學生聯盟領袖奇瓦拉克（Parit Chiwarak）說，明天的示威將會創造歷史，同時成為自2014年以來最大的集會。

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