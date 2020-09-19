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    安倍參拜靖國神社 報告已卸下首相職務

    日本前首相安倍晉三今天前往靖國神社參拜，並公布在個人推特上。（取自安倍推特）

    日本前首相安倍晉三今天前往靖國神社參拜，並公布在個人推特上。（取自安倍推特）

    2020/09/19 09:29

    〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本前首相安倍晉三今早前往靖國神社參拜，這是他繼2013年12月以來再次親自前往參拜。

    安倍今早在個人的推特上貼文表示，他前往靖國神社參拜，向英靈報告他已於本月16日卸下內閣總理大臣的職務。

    安倍在2012年重掌政權後，隔年12月前往靖國神社參拜，引起中韓兩國抗議，之後的首相任內未再親自前往，每年均以自民黨總裁身分供奉「玉串料」。

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