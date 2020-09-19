安倍參拜靖國神社 報告已卸下首相職務

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
日本前首相安倍晉三今天前往靖國神社參拜，並公布在個人推特上。（取自安倍推特）
〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本前首相安倍晉三今早前往靖國神社參拜，這是他繼2013年12月以來再次親自前往參拜。
安倍今早在個人的推特上貼文表示，他前往靖國神社參拜，向英靈報告他已於本月16日卸下內閣總理大臣的職務。
請繼續往下閱讀...
安倍在2012年重掌政權後，隔年12月前往靖國神社參拜，引起中韓兩國抗議，之後的首相任內未再親自前往，每年均以自民黨總裁身分供奉「玉串料」。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
二戰終戰75週年 日本4內閣大臣參拜靖國神社
二戰結束75周年 安倍晉三循往例不參拜靖國神社
香腸帶你「僞出國」中秋烤肉好Chill
中國男子向靖國神社潑墨 疑抗議祭祀二戰戰犯
怕惹怒中國！ 靖國神社大祭 安倍晉三只奉祭品不參拜
推薦新戶百元雙頭賺 華銀SnY回饋無上限
加拿大外長批中國搞脅迫外交 自由貿易協議不談了
剪接影片造假談話 CNN：拜登用假廣告攻擊川普
中國戰狼外交在歐洲挫敗！ 紐時：習近平面臨重大挑戰
海拔5千公尺高山如履平地 中印邊境神秘部隊曝光
川普遭前女模控性侵 競選團隊強烈否認
俄售軍武給印度中網友氣炸 中官媒反幫俄緩頰、怒斥小粉紅
熱門推播