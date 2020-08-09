二戰結束75周年 安倍晉三循往例不參拜靖國神社

2002年8月15日日本二戰投降57周年時，身著日本帝國海軍制服的老人高舉日本海軍旗幟到靖國神社致敬。（資料照）

2020-08-09 21:33:41

〔即時新聞／綜合報導〕8月15日是日本宣布無條件投降、第二次世界大戰結束75周年紀念，日本首相安倍晉三預料將不會參拜靖國神社，並循往例以「自民黨總裁」身分自費供奉祭祀費。

綜合媒體報導，知情人士透露，二戰結束75周年紀念日，安倍晉三將循往例，不親自參拜東京靖國神社，而是以自民黨總裁身分自費供奉「玉串料」（即祭祀費，是在日本祭典支付的香火錢。）

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今年受疫情影響，靖國神社4月舉辦的例大祭從簡舉行，而神社的消息人士表示，在二戰投降週年紀念日，將照常允許民眾進入神社參拜。

今年的8月15日為二戰75週年紀念日，自民黨中傳出呼籲首相安倍在週年紀念日前往靖國神社的聲浪，然而8月7日舉行的會議上，許多內閣成員在沒有明確回應安倍是否會前往參拜靖國神社的敏感議題。

靖國神社被認為是日本過去的軍國主義的象徵，因靖國神社合祀甲級日本戰犯，使其在國內外廣受爭議；安倍晉三在2013年12月上任後不久，因參拜了靖國神社，引起了中國、南韓的強烈不滿，這也是他最後一次前往靖國神社，此後他固定在春、秋季例大祭時，供奉被稱為「真榊」的供品，並在二戰結束的週年紀念日8月15日，以自民黨總裁身分供奉「玉串料」。

日本首相安倍晉三（見圖）今日參加了紀念長崎原爆75周年紀念儀式。（法新社）

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