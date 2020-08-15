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    二戰終戰75週年 日本4內閣大臣參拜靖國神社

    今天是二戰終戰75週年紀念日，日本內閣有4名大臣前往靖國神社參拜，是近4年來首次有內閣級官員在終戰日參拜靖國神社拜，也是安被執政時期人數最多的一次。圖中為環境大臣小泉進次郎。（彭博）

    今天是二戰終戰75週年紀念日，日本內閣有4名大臣前往靖國神社參拜，是近4年來首次有內閣級官員在終戰日參拜靖國神社拜，也是安被執政時期人數最多的一次。圖中為環境大臣小泉進次郎。（彭博）

    2020-08-15 18:36:35

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月15日）時值二戰終戰75週年紀念日，日本政府除了在東京都千代田舉行全國戰歿者追悼儀式，內閣也有4名大臣前往靖國神社參拜，是近4年來首次有內閣級官員在二戰終戰日參拜靖國神社，也是安倍執政時期人數最多的一次；而日本首相安倍晉三則依例未前往參拜，僅以自民黨總裁的名義供奉「玉串料」（祭祀費）。

    根據《共同社》 報導，日本總務大臣高市早苗、文部科學大臣萩生田光一、環境大臣小泉進次郎及沖繩北方擔當相衛藤晟一等4名內閣大臣，在今天在終戰日參拜靖國神社；安倍則參加在東京都千代田舉行的全國戰歿者追悼儀式，他以自民黨總裁名義供奉的「玉串料」（祭祀費），由自民黨總裁特別助理高鳥修一代為獻上；高鳥修一也代為轉述安倍的話說，「向成為和平基石的戰歿者獻上由衷的敬意和感謝，祈禱靈魂安息與永久和平」。

    日本靖國神社不僅奉祀從明治時代以來為日本戰死的軍人以及軍屬，也供奉14名經遠東國際軍事法庭審判的甲級戰犯，長期引起中國與南韓的不滿，過去安倍在2013年12月以日本首相名義參拜靖國神社，引起中韓兩國強烈譴責，從此安倍至今從未再親自前往參拜。

    報導分析，此次派出4名閣員前往靖國神社參拜，可能是因為自民黨內對中國逐漸膨脹的霸權主義表達反制之意；總務大臣高市早苗參拜靖國神社後，接受媒體採訪時指稱，「怎麼給戰歿者慰靈，是各國國民判斷的事項，不能使其成為外交問題」，萩生田也表示，「將徹底守護永久和平，我重溫了不戰的誓言」，小泉進次郎則不予回應。

    日本總務大臣高市早苗（圖左）、文部科學大臣萩生田光一、環境大臣小泉進次郎及沖繩北方擔當相衛藤晟一等4名內閣大臣，在二戰終戰日參拜靖國神社。（彭博）

    日本總務大臣高市早苗（圖左）、文部科學大臣萩生田光一、環境大臣小泉進次郎及沖繩北方擔當相衛藤晟一等4名內閣大臣，在二戰終戰日參拜靖國神社。（彭博）

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