怕惹怒中國！ 靖國神社大祭 安倍晉三只奉祭品不參拜

2019-04-21 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本靖國神社自今日起至23日舉行春季例行大祭，日本首相安倍晉三依照慣例供奉祭品，預計不會親自前往神社參拜。日媒推測，這是因為中國與日本關係持續和緩，且安倍希望能在6月舉行的20國集團（G20）峰會實現中日領袖會談。

綜合媒體報導，日本靖國神社從今天起，一連三天舉行春季例行大祭。安倍晉三以「內閣總理大臣」的名義，供奉名為「真榊」的祭品。此舉表示，例行大祭期間，安倍將不會親自前往靖國神社參拜。

靖國神社因供奉二戰時的甲級戰犯，引發極大爭議，被視為日本昔日軍國主義的象徵。而每年4月和10月的春、秋季例大祭，是靖國神社最重要的祭祀活動。

安倍從2012年12月再度執政以來，每年的春、秋季例大祭都會供奉祭品，並連續6年在8月15日二次大戰結束之日，以自民黨總裁身分自費供奉「玉串料」（祭祀費）。安倍執政期間，只在2013年12月參拜過一次靖國神社，此舉卻引發中國強烈不滿，中日關係陷入僵局。

日媒指出，今年6月20國集團（G20）峰會將於日本大阪舉行，屆時中國國家主席習近平將前往參與，安倍希望能實現日中領袖會談。為了不影響中日之間持續改善的關係，安倍才決定推遲此次的春季例大祭參拜行程。

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