日相安倍亂入吉本新喜劇 大阪腔搞笑接梗「是本尊沒錯」

2019-04-21 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三20日造訪大阪喜劇表演劇場，並加入「吉本新喜劇」登台演出。安倍的出現成為表演一大亮點，近千名觀眾驚呼連連。

日本首相安倍晉三20日下午造訪大阪市中央區的喜劇表演劇場「難波豪華花月」，並加入「吉本新喜劇」即興演出。搞笑演員表演到一半，突然告訴台下觀眾接下來有一位「很擅長講經濟的人」即將出場，沒想到登台的竟然是安倍，台下近千名觀眾驚訝歡呼。

搞笑演員問他：「請問你是誰？」他回答：「我是安倍晉三。」演員接著用大阪腔問：「是本尊嗎？」安倍配合地也用大阪腔回答：「是本尊沒錯。」演員又問：「可以去首相官邸嗎？」他豪氣回應：「絕對歡迎！」

安倍這段即興演出，是為了即將到來的20國集團（G20）峰會宣傳，此次的G20由日本舉辦，將於今年6月28至29日於大阪舉行。他向台下觀眾表示，峰會期間，會有很多國家元首前來，部份地區也會進行交通管制，希望大阪市民能多多配合。

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