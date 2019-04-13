平成最後賞櫻會 安倍盼打造每人皆花朵綻放新時代

2019-04-13 17:31

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本首相安倍晉三13日在東京新宿御苑舉辦例行的大型賞櫻會，面對5月1日「令和」新年代即將來臨，他在致詞時表示，希望像今天盛開的櫻花一樣，他將和大家共同打造每個人各自的花朵都能綻放的時代。

有別於前兩天的寒冷和強風吹襲的天氣，今天東京陽光普照，新宿御苑的八重櫻也在枝頭盛開，一早就有上萬受邀賓客入園賞櫻，包括政財界、文化及藝能界名人在內共有1萬8200人參加。安倍也照慣例吟詠俳句「平成 依依不捨 八重櫻」、「新朝代 滿心慶賀 八重櫻」，不過今年加碼從一首變成兩首，他還笑稱今年是加倍努力。

最近安倍內閣的國土交通副大臣塚田一郎和五輪復興大臣櫻田義孝，兩人均因失言先後下台，在野黨也打算以此追究安倍的任命責任，今天致詞時安倍表示，他將盡全力恢復受災者安心的生活，面對本屆國會的後半會期，必須上緊發條。

安倍上任首相以來第8次舉辦賞櫻會，每年邀請的文化及藝能界名人都成為矚目焦點，今年有225人獲邀，包括放浪兄弟師弟團「放浪新世代」、人氣女子偶像團體「桃色幸運草Z」、老牌演員石坂浩二、高島禮子、PIKO太郎、魚君和人氣搞笑藝人IKKO等，和安倍私交甚篤的前國策顧問金美齡也在來賓之列。

安倍和來賓一一握手，數度獲邀的「桃色幸運草Z」今年穿著色彩鮮豔的和服最為突出，她們還邀安倍一起比手勢，搞笑藝人IKKO也拉著安倍比出招牌手勢，首相夫人安倍昭惠今天穿著一襲粉紅繡花套裝十分優雅，和各界代表人士握手後，安倍和昭惠夫人還加碼與一般來賓擊掌，會場內也響起了「甘巴茶」（加油）的呼聲。

比較有趣的是，日前宣布新年號「令和」的官房長官菅義偉，在今天的賞櫻會場中人氣大爆發。新年號宣布後，菅義偉被媒體封為「令和歐吉桑」，許多賞櫻民眾排隊搶著與他合照，連菅義偉的太太帶了朋友希望老公合照，也必須跟著排隊。

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